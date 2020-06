LeBron James’ten ‘Çeneni kapa ve basketboluna bak’ diyen spikere cevap

2018’de Fox News’un spikeri Laura Ingraham, Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James’in siyaset ile ilgili yorumları üzerine ünlü basketbolcuya “çeneni kapa ve basketboluna bak” anlamına gelen “shut up and dribble” şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Ingraham çarşamba akşamı ise kendi programı olan The Ingraham Angle’da, New Orleans Saints’in oyun kurucusunun “Bayrağa saygısızlık yapıyorlar” yorumunu savundu. Spiker, “Diz üstüne çökerek yapılan protesto hakkındaki kendi fikrini söylemekte özgür. Sonuçta o da bir birey. Bu konu futbolun çok ötesinde” diyerek yeni bir tartışma başlattı.

LeBron James ünlü spikerin iki yorumunun da bulunduğu bir gönderiyi paylaşarak yapılan çifte standarda vurguda bulundu. James bu ikililikten yorulduklarını ve durumun daha basit bir açıklamasının olmadığını belirtti. Ayrıca ünlü basketbolcu, “Merak etmeyin, değişim olana kadar durmayacağım” dedi.

If you still haven't figured out why the protesting is going on. Why we're acting as we are is because we are simply F-N tired of this treatment right here! Can we break it down for you any simpler than this right here???? . And to my people don't worry I won't stop until I see https://t.co/e4pJ0PvwJj

— LeBron James (@KingJames) June 4, 2020