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LeBron James’ten ‘Çeneni kapa ve basketboluna bak’ diyen spikere cevap

LeBron James, kendisine 2018 senesinde yaptığı siyasi yorumlar sebebiyle 'çeneni kapa ve basketboluna bak' diyen Fox News spikeri Laura Ingraham'ın Drew Brees hakkındaki yorumlarının çifte standart olduğunu söyledi.

SKOR DIŞ HABER
12:43 -
Haberler Basketbol
LeBron James’ten ‘Çeneni kapa ve basketboluna bak’ diyen spikere cevap

2018’de Fox News’un spikeri Laura Ingraham, Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James’in siyaset ile ilgili yorumları üzerine ünlü basketbolcuya “çeneni kapa ve basketboluna bak” anlamına gelen “shut up and dribble” şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Ingraham çarşamba akşamı ise kendi programı olan The Ingraham Angle’da, New Orleans Saints’in oyun kurucusunun “Bayrağa saygısızlık yapıyorlar” yorumunu savundu. Spiker, “Diz üstüne çökerek yapılan protesto hakkındaki kendi fikrini söylemekte özgür. Sonuçta o da bir birey. Bu konu futbolun çok ötesinde” diyerek yeni bir tartışma başlattı.

LeBron James ünlü spikerin iki yorumunun da bulunduğu bir gönderiyi paylaşarak yapılan çifte standarda vurguda bulundu. James bu ikililikten yorulduklarını ve durumun daha basit bir açıklamasının olmadığını belirtti. Ayrıca ünlü basketbolcu, “Merak etmeyin, değişim olana kadar durmayacağım” dedi.

Drew Brees’in Colin Kaepernick’in diz çökme protestosunu, George Floyd’un öldürülmesinin ardından eleştirmesi büyük tepki toplamıştı. LeBron James, Aaron Rodgers ve Brees’in takım arkadaşı Malcolm Jenkins; bir Saints efsanesi olan Brees’i eleştirdi. Brees bunun ardından özür mesajı paylaşılarak hatalı bir yorumda bulunduğunu söylemişti.

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Ingraham gelen yorum sonrasında perşembe akşamı yaptığı iki yorumun birbirinden ayrı olduğunu söyleyerek, “Tüm Amerikalı’ların herhangi bir sorunla ilgili konuşmaya hakkı var. Yaraları iyileştirebilmemiz için daha fazla diyaloga ihtiyacımız  var, daha aza değil. Ayrıca daha fazla saygıya, daha az intikama ihtiyaç duyuyoruz” diyerek durumla ilgili fikrine açıklık getirdi.

Daha sonra James, Instagram’da hayatın spordan ibaret olmadığını anlatan bir video paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

You thought I would ?? Yeah oook. I'm louder than EVER!! #blacklivesmatter

LeBron James (@kingjames)’in paylaştığı bir gönderi ()

Colin Kaepernick Drew Brees Fox News George Floyd Laura Ingraham LeBron James Los Angeles Lakers
Son güncelleme: 12:58 05.06.2020