Galatasaray’ın iki genci Fatih Terim’in takibinde!

Maç temposuna kavuşmak için antrenmanlarda gaza basan Galatasaray dün kötü bir haberle güne başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, önceki gün gerçekleştirilen idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sol iç yan bağlarında esneme oluşan Marcao'ya yapılan MR kontrolünde ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği bildirildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı ancak defans hattının durumu can sıktı.

Marcao’nun yaşadığı sorunun rutin iyileşme süresi 4-6 hafta arası. Bu da Brezilyalının temmuz ayının ilk haftasına kadar sahalardan uzak kalacağı beklentisini oluşturuyor. Sağlık heyeti ise süreyi kısaltmaya çalışacak. Galatasaray'da ara dönüşü defansın göbeğinde Ryan Donk-Ahmet Çalık ikilisi forma giyecek. Cimbom'da kulübe de güç kaybedecek. Kadroda kalan Süper Lig'de oynamış son stoper 17 yaşındaki Emin Bayram.

EMİN VE ALİ YAVUZ’A ŞANS DOĞDU

Yabancı sınırının getirilmesi tartışılırken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin kalan bölümünde genç futbolculara daha fazla forma şansı verecek.

Terim, Marcao'nun da sakatlanmasıyla elinde kalan son stoper Emin Bayram'ı oynayacak gençlerin tepesine yazdı.

17 yaşındaki yetenek, geleceğin Ozan Kabak'ı olarak görülüyor. Kiralandığı Tarsus İdmanyurdu'nda 26 maçta 9 gol atan Ali Yavuz Kol da gözlerin çevrildiği diğer futbolcu.

Terim, 19 yaşındaki yeteneği gelecek sezon A takımda düşünüyor.