Dava sonuçlandı! Mahkeme Patrick Ekeng’in ölümünde ‘ihmal var’ dedi

Romanya Birinci Futbol Ligi’nde 6 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Dinamo Bükreş-Viitorul mücadelesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekeng ile ilgili süren dava sonuçlandı.

Oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan 26 yaşındaki oyuncunun ambulanstaki müdahalesinde ihmal olduğu öne sürülmüştü.

Rumen basınında yer alan haberlere; göre uzun süredir devam eden dava sonuçlandı ve ambulansta bulunan acil tıp teknisyeni Mihaele Elena Dura’nın kalp krizi geçiren Ekeng’i hayata döndürmek için yeterli çabayı göstermediğine hükmedildi.

Acil tıp teknisyeni Duta ertelemeli olarak 1.5 yıl hapis cezası ve 2 ay kamu hizmeti cezası aldı. Mahkeme ayrıca Ekeng’in ailesine 200 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Four years since Dinamo midfielder Patrick Ekeng died playing football. Today, the ambulance doctor has received a one-and-a-half years suspended sentence and 60 hours of community service for culpable homicide. The Cameroonian’s family will receive €200,000. https://t.co/m5g5E3RJ1R pic.twitter.com/t44zhS3fic

— Alecs Stam (@AlecsStam) June 4, 2020