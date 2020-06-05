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Dava sonuçlandı! Mahkeme Patrick Ekeng’in ölümünde ‘ihmal var’ dedi

Mayıs 2016'da kalp krizi geçirerek hayata veda eden Dinamo Bükreş'in Kamerunlu oyuncusu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine 1.5 yıl hapis cezası verildi.

SKOR DIŞ HABER
15:06 -
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Dava sonuçlandı! Mahkeme Patrick Ekeng’in ölümünde ‘ihmal var’ dedi

Romanya Birinci Futbol Ligi’nde 6 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Dinamo Bükreş-Viitorul mücadelesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekeng ile ilgili süren dava sonuçlandı.

Oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan 26 yaşındaki oyuncunun ambulanstaki müdahalesinde ihmal olduğu öne sürülmüştü.

‘YETERLİ ÇABAYI GÖSTERMEDİ’

Rumen basınında yer alan haberlere; göre uzun süredir devam eden dava sonuçlandı ve ambulansta bulunan acil tıp teknisyeni Mihaele Elena Dura’nın kalp krizi geçiren Ekeng’i hayata döndürmek için yeterli çabayı göstermediğine hükmedildi.

Acil tıp teknisyeni Duta ertelemeli olarak 1.5 yıl hapis cezası ve 2 ay kamu hizmeti cezası aldı. Mahkeme ayrıca Ekeng’in ailesine 200 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi.

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Son güncelleme: 15:22 05.06.2020