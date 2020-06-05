Chelsea Kadınlar şampiyon, Liverpool Kadınlar küme düştü!

İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Kadın Süper Ligi’nin sonlandırılmasına ve Chelsea’nin şampiyon ilan edilmesine karar verdi. Premier Lig’de şampiyonluğa giden Liverpool ise, bu kararla Kadınlar Süper Ligi sonuncusu olarak küme düştü.

Süper Lig, corona pandemisi sebebiyle Mayıs ayında askıya alınmıştı. Şampiyon ise maç başına alınan puana göre belirlendi. Lig durdurulduğu sırada maç eksiği bulunan Chelsea, lider Manchester City’nin gerisinde 2. sırada bulunuyordu. Ancak başına alınan puan sıralamasına göre Chelsea şampiyon olurken City ikinci sırada kaldı. Manchester temsilcisi beş sezon üst üste ligi ilk iki sırada bitirmeyi başardı ve bu sene de Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde etti.

Arsenal 3. sırada kalarak Şampiyon Ligi’ni kaçırırken Liverpool lig sonuncu olarak bir alt lige düştü. Liverpool’un Süper Lig’deki yerini Aston Villa alacak.

FA’de bulunan kadınlar profesyonel futbol yöneticisi Kelly Simmons, “Öncelikle kulüplerin her birine ortak hareket ettikleri için teşekkür ederim. Kararın alınmasında oyuncularla birlikte en büyük rolü onlar oynadı. Chelsea ve Aston Villa’nın oyuncu, antrenör ve çalışanlarını başarılarından dolayı tek tek tebrik ediyorum. Pandemi şartları sebebiyle zorlu geçen süreçte sonuna kadar hak ederek şampiyon oldular. Kadınlar futbolunun gelişimi için FA olarak elimizden gelen tüm yatırım ve desteği, kategorinin her alanında göstermeye çalışıyoruz. Çok çalışıp 2020/2021 sezonunun sorunsuz bir şekilde düzenlenmesi sağlayacağız” dedi.

İkinci ligin altındaki liglerde düşme çıkma yapılmazken, Federasyon’dan yapılan açıklamada çeyrek final aşamasında kalınan FA Cup’ın nasıl sonuçlanacağına dair konuşmaların devam ettiği açıklandı.