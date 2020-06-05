Bir yumrukla kariyeri bitti, sayısız ameliyat geçirdi… Anthony Ogogo geri dönüyor!

Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda orta sıklette bronz madalya kazanan Anthony Ogogo, ülkesinde yapılan oyunlarda yıldızı parlayan ve karizmasıyla, yeteneğiyle ülkenin en ünlü sporcularından biri haline gelmişti.

Şu an 31 yaşında olan Ogogo, o günlerde hedefini dünya şampiyonlukları ve altın kemerler olarak belirlerken ona bu yolda yardımcı olacak kişi ise aktif boks kariyerinin ardından menajerlik ve promotörlük yapan efsanevi boksör Oscar de la Hoya oldu.

Ogogo, De La Hoya ile anlaşıp profesyonel kariyerine adım attı ve ilk 11 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Tarihler 22 Ekim 2016’yı gösterirken vatandaşı Craig Cunningham ile karşılaşan Ogogo, sekizinci rauntta teknik nakavtla maçı kaybederken profesyonel boks kariyerinin sona ereceğinden yıllarca büyük zorluklar çekeceğinden habersizdi.

Gözünden dokuz operasyon geçirdi!

Cunningham’a yenilmesi zaten büyük bir şok etkisi yaratmışken bunun üzerine bir de Ogogo’nun sol göz çukuru kemiğinin kırıldığı ve buna bağlı olarak ileri derecede çift görme (diplopi) geçirdiği tespit edildi. Ogogo, Birleşik Krallık Boks Kontrol Kurulu’nun yüksek güvenlik koşullarını yerine getirebilmek için o günden sonra 2 buçuk yıl boyunca, gözünden dokuz operasyon geçirdi.

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Operasyonların beşini NHS (Ulusal Sağlık Servisi) karşıladı ancak diğer dört ameliyat için 100 bin Pound harcamak zorunda kaldı. Bu süreçte evini ipotekleyen ve lüks aracını satmak zorunda kalan Ogogo’nun çabaları ise boşa gitti. Talihsiz sporcu, bundan bir yıl önce profesyonel boks kariyerini noktalamak zorunda kaldı.

Hatta bu ameliyatların birinde kaburgasından alınan bir parça ile görüşünü düzeltmek için gözü ve burnuna müdahale edildi. Tüm bu sakatlıklar ve göz rahatsızlıkları sürecinde ehliyetini de görme bozukluğu nedeniyle kaybetti.

Sayısız sakatlıklar…

Gözüyle ilgili yaşadığı problemlerin haricinde aşil tendonundan sekiz kez operasyon geçiren, üç kez omzu çıkan, elinde kırık oluşan, kaburgası çatlayan ve tendonlarından ve bağlarından da sakatlıklar geçiren Ogogo için işler profesyonel kariyeri boyunca hep yokuş aşağı gitti.

View this post on Instagram Operation complete A post shared by Anthony Ogogo (@anthonyogogo) on Nov 23, 2016 at 1:16am PST

Londra 2012’de aynı takımda yer aldığı Anthony Joshua ise dünyanın zirvesine çıkmıştı. Bu durumun da kendisini o zamanlarda çok olumsuz etkilediğini ifade eden Ogogo, o günleri şöyle anlattı:

‘Joshua milyonlar kazanırken ben meteliksizdim’

“Kötü bir durumdaydım. Acınası bir haldeydim ve çok buruk hissediyordum. ‘Bu haksızlık’ diye düşünüyordum. Anthony Joshua milyonlar kazanırken ben meteliksizdim. Joshua bir multi milyonerken ben nasıl oluyor da hala otobüse binmek zorunda kalıyordum.

Olmak istemediğim bir insana dönüşüyordum. Bu aylar boyunca bir küskünlük yaratmıştı bende. ‘Neden o, neden ben değilim’ diyordum. Ancak bu sizi hayatta hiçbir yere götürmez.

Bunu geride bırakamasaydım, olduğum gibi devam etseydim, 10 yıl sonra bir barda oturup ‘O ben olabilirdim, o ben olmalıydım’ diyen o acıklı tipe dönüşecektim.”

Anthony uzun yıllar süren mücadelesinde güçlü kalmayı başardı, depresyonunu ve öfkesini yendi. ABD’de profesyonel güreşe başlayacak olan Ogogo, “Yeni bir hayata başlamak için yeteri kadar gencim” diye konuştu.