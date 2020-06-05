Benfica taraftarı takımlarının otobüsünü taşladı iki futbolcu yaralandı!

Almanya Bundesliga’nın ardından popüler Avrupa liglerinden Portekiz Primeira Liga da sahaya döndü. Porto ve Benfica’nın amansız bir şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde maçların seyircisiz oynanması ise tansiyonu düşürmedi.

Benfica evinde Tondela ile 0-0 berabere kalırken karşılaşmanın ardından sonuçtan dolayı öfkeli bir grup Benfica taraftarı, takım otobüsünü taşladı. Taşlar otobüsün camlarını kırarken, camlar nedeniyle yaralanan Julian Weigl ve Andrija Zivkovic’e önce yakınlardaki kulüp tesislerinde müdahale edildi ardından ikili tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırganların kimlikleri tespit edilemezken Weigl ve Zivkovic’in yüzüne cam kırıkları isabet ettiği aktarıldı. Golsüz sona eren maçta Benfica net fırsatlardan faydalanamazken kırmızı-beyazlıların gol yollarında yaşadığı talihsizlik ve beceriksizlik taraftarları kızdırdı. Tribünlerde ise boş koltukları binlerce atkı süsledi.

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Çarşamba günü Porto deplasmanda Famalicao’ya 2-1’lik skorla mağlup olurken Benfica’ya rakibini geçmek için çok büyük bir şans gelmişti. Belki de bunun da stresiyle Benfica, tamamen domine ettiği, 20’den fazla pozisyonu girdiği ve son bölümde iki topunun da direkten döndüğü maçta Tondela ağlarına bir gol bırakamadı.

Evinde Porto’ya 2-0 yenilen, deplasmanda ise 3-2 kaybeden Benfica 60’ar puanla zirveyi paylaştığı ezeli rakibi Porto’nun ikili averajda gerisinde kaldı.

‘Top bir türlü içeri girmedi!’

Müsabakanın ardından konuşan Benfica’nın orta saha oyuncusu Adel Taarabt, “Bütün maç 10 kişi topun arkasında oynadılar, çok zordu. Denedik, denedik ama top bir türlü içeri girmedi. Taraftarımızı aradık elbette ama bu bahane değil” dedi.

Bu sonuçla Porto ve Benfica 60 puanda eşitlenirken Benfica bu sonuçla üst üste dördüncü resmi maçını da kazanamamış oldu. Benfica ayrıca üst üste üçüncü beraberliğini elde etti.