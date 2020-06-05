Adını tarihe yazdırmıştı! Salwa Eid Naser’e doping kurallarını ihlal ettiği için ceza geldi!

Bahreyn adına yarışan ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 400 metrede altın madalya kazanan Salwa Eid Naser, World Athletics Anti-Doping Kuralları’nı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında nihai karar verilene kadar tüm yarışmalardan men edildi.

Doha’daki şampiyonada 48.14 saniyelik derecesiyle tarihin en hızlı üçüncü süresine imza atan ve 22 yaşındaki Naser, Athletics Integrity Unit tarafından (Atletizm Bütünlüğü Birimi) doping testi için belirtilen sürede hazır bulunmadığı gerekçesiyle yarışmalardan men edildi.

İLGİLİ HABER Tokyo Olimpiyatları sadeleştirilecek

Nijerya’da doğan ve 2014’te Bahreyn vatandaşlığına geçen Naser, 2019’daki başarısıyla kadınlar 400 metrede dünya şampiyonu olan ilk Asyalı olarak tarihe geçmişti.

12 ay içinde üç kez…

World Athletics Anti-Doping Kuralları’na göre üst üste veya aralıklarla olması fark etmeksizin, bir sporcu 12 ay içerisinde üç kez doping tesini kaçırır ve kan ya da idrar örneği vermezse, sporcu hakkında “bulunulan konum ihlali” gerekçesiyle soruşturma başlatılmakta ve süreçte yarışlardan men edilmekte.

İnceleme sonucunda ihlalin boyutuna göre Naser’e bir ya da iki yıl spordan men cezası gelebileceği gündemde.