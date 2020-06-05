Adam Silver geri adım attı! NBA’de 65 yaş ve üstü koçlar kenarda olabilecek

NBA’deki 65 yaş ve üzeri başantrenörlerin kalan maçlarda kenarda olamayacağını ifade eden NBA Komisyoneri Adam Silver, gelen itirazlar üzerine bu fikri geri dönüş planından çıkardı. Sağlık uzmanlarının da tavsiyesiyle ligde görev yapan 65 yaş ve üzerindeki üç önemli koç kararın uygulanmasıyla kenarda olamayacaktı.

San Antonio Spurs’ün 71 yaşındaki koçu Gregg Popovich, Houston Rockets’ın 69 yaşındaki koçu Mike D’Antoni ve New Orleans Pelicans’ın 65 yaşındaki koçu Alvin Gentry karardan etkilenecek isimlerdi.

Silver, ilk olarak TNT’ye yaptığı açıklamada “Ligimizde özellikle koçlar arasında yaşlı isimler yer almakta. Protokoller üzerinde çalışacağız, örneğin, bazı koçlar kenarda yer alamayabilir. Sosyal mesafe protokolünü korumak zorunda kalabilirler ve belki de (maç öncesinde) soyunma odasının önünde bir beyaz tahta ile bulunabilirler. Ancak iş maç esnasına geldiğinde onları koruyabilmek adına oyunculara yakın olmalarını istemiyoruz” demişti.

‘Hiçbir mantığı yok!’

Tartışma yaratan bu sözler üzerine Alvin Gentry, “Bunun hiçbir mantığı yok. Nasıl koçluk yapacağım bu şekilde? Yaşlı koçların böyle dışarıda bırakılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

NBA Koçları Birliği Başkanı ve Dallas Mavericks Başantrenörü Rick Carlisle konu üzerine Silver’la görüştü. Detayları ESPN’e aktaran Carlisle, “Silver, TNT’deki açıklamaların erken davranılmış ifadeler olduğunu kabul etti. Hocalarımızın sağlığı önceliğimiz. Ancak 60’ında veya 70’inde bir hocanın 30’larında veya 40’larında bir insandan daha sağlıklı olması kuvvetle muhtemel” dedi.

Carlisle “Muhabbet sadece insanların yaşı üzerinden dönmemeli. Adam Silver, bu konu üzerine birlikte çalışacağımız ve koçlar için güvenli ve adil bir çözüme birlikte ulaşacağımıza karar vereceğimiz konusunda garanti verdi” diye konuştu.

İLGİLİ HABER NBA yeniden başlıyor! Tarih ve format belli oldu

Ayrıca D’Antoni ve Gentry, ESPN’e verdikleri demeçte koçların maç esnasında kenarda maske takabileceklerini ancak bunun da sadece 65 yaş üstü koçlara dayatılan bir durum olmaması gerektiğini ifade etti.

NBA normal sezona 30 takım içinden play-off’u garantileyen ve play-off iddiası olan 22 takımla ve Disney’in Orlando’daki tesislerinde devam edileceğini açıklamıştı. NBA’de sezon, 11 Mart’ta Utah Jazz pivotu Rudy Gobert’in testinin pozitif çıkmasından bu yana askıda.