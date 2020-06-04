Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan men kararı sonrası ilk açıklama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin Finansal Fair Play yükümlülüklerini yerine getirmediği için 1 yıl Avrupa’dan men edilmesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Kararın yanlış bir değerlendirme sonucu alındığını söyleyen Ağaoğlu, CAS’a başvuru yaptıklarını ve bu kararın iptal edileceğini söyledi. Süper Lig’de 8 maçlık kritik bir sürece girdiklerini belirten Ağaoğlu, Türkiye Kupası’nda da yarı finalde olduklarını belirterek taraftarların bu maçlara motive olması gerektiğini ifade etti. Karara itiraz süreciyle ilgili olarak “Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum ama bu görevi bize bırakın. Kontrolümüz altında. Süreç belki uzayabilir kesin bir şey söyleyemiyorum. Asla ve asla bizim aleyhimizde olmayacak” diyen Ağaoğlu taraftarları sükunete çağırdı.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor https://t.co/yYpIyQzUav — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) June 4, 2020

İşte Ahmet Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Olay CAS’a taşınacağı için gerekçeli karar ve nerelerde ne gibi hatalar yapıldığı konusunda açıklama yapmayacağım. Ancak kamuoyu bilsin ki çok yanlış bir değerlendirme ve bunun sonucunda verilmiş olan bir karar. Bunun da CAS’tan geri döneceğine olan inancımız tamdır. Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Buradaki mücadelemizi de ciddi boyutlarda verme hazırlığı yaptığımızdan camiamız emin olun. Hiçbir ödülün, hiçbir başarının hiç kimseye altın tepside sunulduğu görülmemiştir. Ortaya ciddi bir mücadele konmadan elde edilen bir başarı yoktur. ”

“CAMİAMIZI SÜKUNETE DAVET EDİYORUM”

“Yönetime geldiğimizden beri çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuz kamuoyunun malumudur. Bu yanlış kararın CAS’tan döneceğine olan inancımız tamdır. Bu doğrultuda camiamızı sükunete davet ediyorum. Mücadele bizim mücadelemizdir. Görev bizim görevimizdir. 2019’da verdiğimiz mücadelenin farklı boyutunu vereceğimiz için en ufak bir endişemiz yok. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Sadece önümüzde 8 haftalık lig süreci ve kupa süreci var. Camiamız bütün motivasyonunu bu maçlara vermeli.”

“TFF VE UEFA’YA TEPKİLER ANLAMSIZ”

“Bu arada TFF’ye ve UEFA’ya gösterilen tepkiler de bana ulaştı. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Verilen karar da UEFA’nın bağımsız bir organı tarafından verildiği için UEFA’ya da tepki vermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Olay kontrolümüz altındadır.”

“SİZ ŞAMPİYON OLUN BİZ DE SİZİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GÖNDERELİM”

“Oyuncularla yaptığımız konuşmada bunu söyledim. Siz şampiyon olun, biz de sizi Şampiyonlar Ligi’ne göndereceğiz. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum ama bu görevi bize bırakın. Kontrolümüz altında. Süreç belki uzayabilir kesin bir şey söyleyemiyorum. Asla ve asla bizim aleyhimizde olmayacak. O yüzden herkesi lige ve kupadaki olası finale konsantre olmaya davet ediyorum. Şampiyon olmak teknik heyetin görevi, onları Şampiyonlar Ligi’ne göndermek bizim görevimiz.”

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