Sumudica: Karşımda babam olsa tanımam

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Sporx’e açıklamalarda bulundu. Ligin kalan 8 haftasını en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirten Sumudica, takımda şu an her şeyin iyi olduğunu, hep birlikte kenetlendiklerini, birlik ve beraberlik içerisinde zor günleri atlatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

‘HEPİMİZİN KORUNMASI GEREKİYOR’

Tek amacının Gaziantep Futbol Kulübü olduğunu ifade eden Sumudica; “Zor günleri geride bıraktık. Şu an takımda güzel bir hava hakim. Futbolcularım, personel, idari kadro, yöneticiler herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Son yapılan corona virüsü testleri de negatif çıktı. Bu bizim için çok önemliydi. Şimdi herkes daha motive bir durumda. Tabii ki bu virüs hiçbirimizde çıkmayacak anlamına gelmiyor. Hepimizin korunması gerekiyor. Önlemlerimizi almalıyız” dedi. İşte Sumudica’nın dikkat çeken sözleri…

‘BU TAKIMI SIFIRDAN OLUŞTURDUM’

“Sezon başlamadan hemen önce henüz daha tam kadro olarak idman bile yapmamıştık. Ancak çok çalışmanın karşılığında kısa sürede bu takıma sihirli değnek değmiş gibi toparladım. Şu an geldiğimiz noktada herkes bunu rahatlıkça görebilir. Sıfırdan ve bazı şartlardan dolayı geç kurulan bir takımdık ancak şu an topladığımız puanlar ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir. Tabii ki lig henüz bitmedi. Kalan 8 maçımız zor geçecek. Bizim de hazırlık konusunda her kulüp gibi problemlerimiz oldu. Ancak şartlar eşit. Herkes sahaya aynı şartlarda çıkacak ve daha çok çalışan ve iyi olan kazanacak”

‘BURADA OLAN HERKES BENİM KARDEŞİM’

“Hepimiz bir çatı altında toplandık. Herkes evine ekmek götürme derdinde ve burada herkes aynı yola baş koydu. Tek amaç Gaziantep Futbol Kulübü’nün, yani takımlarının başarısı. Benim kimseyle problemim olmaz. Çünkü burada herkes benim kardeşim ve biz bir ekibiz. Futbolcusundan, personeline, sportif direktöründen, yöneticisine herkes burada bir aile. Beraber ağlıyoruz, beraber gülüyoruz. Üzüntülerimizi de sevinçlerimizi de beraber yaşıyoruz. Gaziantep halkını layık olduğu yerlere taşımak ve onlara en iyisini yaşatmak için çalışıyoruz”

‘GAZİANTEP ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR’

“Gaziantep gerçekten çok güzel bir şehir. Yemekleriyle, kültürüyle, tarihiyle yaşanacak en güzel şehirlerden biri. Bazı tanıdıklarımdan duyuyorum; “Gaziantep’in bir tek denizi yok* diyorlar. Ben de böyle düşünüyorum. Gecesiyle gündüzüyle her bakışında farklı bir yer. İnsanları çok cana yakın. Bu şehirde çalışmak gerçekten benim için büyük bir onur. Buraya layık olmaya çalışıyorum.”

‘ELEŞTİRİLERDEN ASLA ETKİLENMEDİM’

“Daha önce de söylemişimdir takip edenler bilir. Sahada karşı takımın teknik direktörü babam olsa yine tanımam. Çünkü bu işinize olan saygınızdır. Herkes sizden başarı bekliyor. Yani tribünde sizi bir kişi bile desteklese onun için savaşmanız gerekiyor. Agresifliğimi, saha içerisindeki hareketlerimi sorgulayanlar, tartışanlar oldu. Ben bu durumdan asla etkilenmedim. Çünkü benim savaşçı bir karakterim var. Takımımın kazanması için gereken ne ise onu yaparım.”