SON DAKİKA | Galatasaray’a Marcao’dan şok haber!

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı stoper Marcao Teixeira’nın sakatlandığını açıkladı. Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, “Yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması beklenirken tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgilendirilme yapılmadı.

Medical Park Sağlık Raporu: Marcao Teixeira Detaylar için https://t.co/weFF3tFD1d pic.twitter.com/56vFToNqz1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 4, 2020

İşte Galatasaray’ın yaptığı açıklama;

“Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”