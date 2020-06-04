Snooker oyuncusu Alfie Burden’dan maç öncesi ırkçılık karşıtı eylem!

Snooker’da dünya sıralamasında 75. sırada yer alan ünlü sporcu Alfie Burden, Champions League’de Ryan Day ile yaptığı karşılaşma öncesinde ırkçılık karşıtı bir eylemde bulundu. Diz çöken Burden, daha sonra başını eğdi ve ardından iki eliyle gökyüzünü işaret ederek George Floyd’u andı.

Black Lives Matter hareketine bu şekilde destek veren Burden, “Benim platformum burası. Irkçılıkla savaşın arkasındayım. Irkçılık utanç verici bir şey” dedi.

‘Toplumda ırkçılığa yer yok!’

“Floyd’un tamamen belgelenmiş ölümü herkese dokundu. Toplumda ırkçılığa yer yok” diyen 43 yaşındaki sporcu “Kayınbiraderim Hendon FC’de menajer. Ben de onun yardımcısıyım. Tüm oyuncuların nasıl saygılarını gösterdiklerini gördüm. Ve bu mesajı vermenin doğru olacağını hissettim” diye konuştu.

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Burden, “18 yaşında bir kızım var ve sevgilisi bir siyah. Floyd’un ölümü herkese bunu çözmek için cesaret verdi” ifadelerini kullandı.

George Floyd’un ölümü sonrası alevlenen ırkçılık karşıtı gösterilen Birleşik Krallık’a da yansıdı. Ülke genelinde pek çok şehirde yürüyüşler düzenlendi.