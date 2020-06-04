Rafael Nadal’dan flaş açıklama: ‘Bugün sorsanız ‘Hayır’ derim…’

Teniste de sezonun durmasıyla birlikte kalan turnuvaların akıbeti ve maçların ne zaman yeniden başlayacağı merak konusu olurken, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, pandemi sürecini değerlendirdi.

En azından ağustos ayının başına kadar tenis maçlarının başlaması beklenmezken oynanacak olan ilk majör turnuvanın Fransa Açık olması bekleniyor. Fransa Açık’ın ardından ABD Açık’ın da oynanması planlanırken Nadal ise içinden geçtiğimiz sürece temkinli yaklaştı.

Video konferans üzerinden tenis basınının sorularını yanıtlayan 34 yaşındaki İspanyol raket “Bana şu an sorsanız ‘Bugün New York’a seyahat etmek ister miydin’ diye ‘Hayır’ derim. Birkaç ay sonra… Bilmiyorum, umarım o gün cevabım ‘Evet’ olur” dedi.

“Muhtemelen virüsün nasıl evrimleştiğine dair daha fazla bilgi edinilene kadar ve durumun nasıl olacağını görene kadar beklemek durumundayız” diyen Nadal, New York’un virüsten en sert biçimde etkilenen şehir olduğunun da altını çizdi.

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Maçların seyircisiz oynanacak olmasını da değerlendiren Nadal, “Açıkçası bu fikirden nefret ediyorum. Ama tek yol buysa neden olmasın? Benim bu konuda durduğum yer bu. Kalabalığın enerjisinin, dolu tribünlerin getirdiği tutkunun olmadığı tenisi anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

George Floyd’un ölümü sonrası ABD’de yaşanan ırkçılık karşıtı gösteriler üzerine de görüşü sorulan efsanevi tenisçi, “Elbette sokaklarda yaşanan felaketi görünce endişe ediyorum. Bugünkü gibi bir şiddet ve pandemi zor bir iklim yaratıyor, tüm dünya için zor bir atmosfer. Sakin kalmak, herkese saygı göstermek ve birlikte barış içinde yaşamak önemli” dedi.

‘Öncelikle normale dönmeliyiz’

Nadal, tenisten uzak kalma konusunu da değerlendirirken dünyanın daha önemli önceliklerinin olduğunun altını çizdi: “Sevdiğim turnuvalarda oynamayı özlüyorum. Aynı zamanda bunu düşünmemeye çalışıyorum. Öncelikle normal hayata dönmeliyiz. Kişisel yaşamlarımızda tadını çıkardığımız özgürlüğü geri kazanmalıyız daha sonra da profesyonel hayatlarımızı düzene koymalıyız.”

Normale dönüş hakkında da açıklamalarda bulunan Nadal, “Durum tamamen güvenli olmadan, dünyanın her noktasından sporcular mücadele etmek için güvenli bir şekilde seyahat edebilene kadar geri dönemeyiz. Benim bakış açıma göre aralık ayına kadar aşı bulunacaksa şimdi dönüp tenis oynamanın bir mantığı yok. Bu riski almaya değmez. Ancak iki yıl içinde elimizde bir aşı olmayacaksa, o zaman normale dönmenin bir yollarını bulmamız gerekecek zira dünya ve spor bu kadar uzun süre duramaz” diye konuştu.