NFL yıldızı Drew Brees’in açıklamasına LeBron James ve yıldız isimlerden sert tepki!

NFL’de New Orleans Saints forması giyen yıldız ‘quarterback’ Drew Brees, Yahoo Finance’e verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle yıldız sporculardan hatta kaptanlığını yaptığı takım arkadaşlarından bile sosyal medya üzerinden çok büyük tepki gördü.

Verdiği röportajda ABD ulusal marşı esnasında diz çöken sporcular hakkında “ABD bayrağına veya ülkemize saygısızlık yapan hiç kimseyle asla aynı fikirde olamam” ifadelerini kullanınca yerden yere vuruldu.

LeBron James, eski NBA yıldızı ve George Floyd’un arkadaşı Stephen Jackson, Saints’ten takım arkadaşları Malcolm Jenkins, Michael Thomas ve Cameron Jordan; Brees’e tepki gösteren sporcular arasında yer aldı.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından sosyal medyada sert tepkiler gösteren ve sıklıkla ırkçılık karşıtı paylaşımlarda bulunan LeBron James, Brees’e Twitter hesabından seslenirken “Hala şaşırtıcı mı? Değil tabii ki! Resmen, Kap’in (Colin Kaepernick) neden diz çöktüğünü hala anlamamışsın. Bayrağa saygısızlık veya vatanımızı özgür kılan askerlerimize -kayınpederim de onlardan biriydi- saygısızlıkla alakası yok” ifadelerini kullandı.

WOW MAN!! . Is it still surprising at this point. Sure isn't! You literally still don't understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8 — LeBron James (@KingJames) June 3, 2020

Stephen Jackson ise Brees’e sert bir tepki gösterirken, NFL’de tarihin en önemli oyun kurucuları arasında gösterilen ve takımının kaptanlığını da yapan yıldız isme karşı açıklamalar yapan Saints oyuncularına da övgüler yağdırdı.

Jackson, “Michael Thomas’a selam olsun, Brees tam da böyle sorumlu tutulur. Sana bütün touchdown paslarını atması umrumda değil. Yaptığı açıklamanın sorumluluğunu göster ona. Kötü zamanlamaydı Drew Brees. Kötü zamanlama kardeşim. New Orleans için oynuyor ve New Orleans’ta yaşıyorsun. New Orleans’taki tüm siyahiler seni destekliyor. Drew Brees zamanlama konusunda daha hassas olmalısın. Böyle aklına estiği gibi konuşamazsın” dedi.

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Brees ile ortaklarında ligin en güçlü hücum silahlarından birine dönüşen ve 2019’da yılın en iyi hücum oyuncusu seçilen yıldız wide-receiver Thomas ise önce “Hiç bilmiyor…” paylaşımını yaptı ve 15 dakika sonra da “Senin veya bir başkasının bizimle aynı fikirde olup olmaması umrumuzda değil. Buna ne diyeceksin” dedi.

We don't care if you don't agree and whoever else how about that. — Michael Thomas (@Cantguardmike) June 3, 2020

Takım arkadaşından gelen bu mesajın ardından konu gündeme damga vururken Brees, ESPN aracalığıyla bir açıklama yaptı: “Takım arkadaşlarımı seviyorum ve onlara saygı duyuyorum, ırk eşitliği ve adaleti için verdikleri mücadelede onların yanında duruyorum. Aynı zamanda bu ülke için hayatını riske atmış dedelerimin ve bunu her gün yapan sayısız kadın ve erkek askerimizin de yanında duruyorum.”

Green Bay Packers’ın yıldızı Aaron Rodgers ise “Asla marş veya bayrakla alakası yok. Önce de yoktu, şimdi de yok” dedi.

Antonio Cromartie: Seni korkak. Kahrolasıca problem sensin. Siyahi adamlarla dolu bir soyunma odasındasın. Orada öyle oturup bunun s… bayrağı yüzünden olduğu düşünüyorsun.

Malcolm Jenkins: “Çok talihsiz çünkü seni arkadaş olarak görmüştüm, sana imreniyordum, büyük saygı duyduğum biriydin ancak bazen o çeneni kapatacaksın.”

Richard Sherman: “Artık kaybolmanın da ötesinde… Askerleri muhabbete dahil ederek kaçmaya çalıştığın şiddet ve eşitsizlik hakkında rahatsızlık verici diyalog da sorunun bir parçası.”

Doug Baldwin Jr: “Drew, problem sensin.”

Damon Harrison: “Soyunma odasında olup, oyuncularla konuşup, sebebini bilip hala bunun bayrakla alakalı olduğunu sanacak kadar mal olmak! Nasıl yahu?”