NFL yıldızı Drew Brees’in açıklamasına LeBron James ve yıldız isimlerden sert tepki!

NFL’de New Orleans Saints forması giyen yıldız ‘quarterback’ Drew Brees, Yahoo Finance’e verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle yıldız sporculardan hatta kaptanlığını yaptığı takım arkadaşlarından bile sosyal medya üzerinden çok büyük tepki gördü.

Verdiği röportajda ABD ulusal marşı esnasında diz çöken sporcular hakkında “ABD bayrağına veya ülkemize saygısızlık yapan hiç kimseyle asla aynı fikirde olamam” ifadelerini kullanınca yerden yere vuruldu.

LeBron James, eski NBA yıldızı ve George Floyd’un arkadaşı Stephen Jackson, Saints’ten takım arkadaşları Malcolm Jenkins, Michael Thomas ve Cameron Jordan; Brees’e tepki gösteren sporcular arasında yer aldı.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından sosyal medyada sert tepkiler gösteren ve sıklıkla ırkçılık karşıtı paylaşımlarda bulunan LeBron James, Brees’e Twitter hesabından seslenirken “Hala şaşırtıcı mı? Değil tabii ki! Resmen, Kap’in (Colin Kaepernick) neden diz çöktüğünü hala anlamamışsın. Bayrağa saygısızlık veya vatanımızı özgür kılan askerlerimize -kayınpederim de onlardan biriydi- saygısızlıkla alakası yok” ifadelerini kullandı.

WOW MAN!! . Is it still surprising at this point. Sure isn't! You literally still don't understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8

— LeBron James (@KingJames) June 3, 2020