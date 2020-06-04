NBA yeniden başlıyor! Tarih ve format belli oldu

NBA, Kuzey Amerika’da sahalara dönecek olan ilk lig olacak. ABD basınında farklı kaynaklarda yer alan haberlere göre sezon 31 Temmuz’da özel bir formatla yeniden başlayacak.

Mart ayında corona virüsü nedeniyle askıya alınan lig, play-off’u garantilemiş ya da play-off iddiası bulunan 22 takımla Disney’in Orlando’daki tesislerinde oynanacak.

Lig bugün noktalansa Doğu ve Batı Konferansları’nda ilk 8’de yer alan 16 takıma ek olarak Batı Konferansı’nda New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Sacramento Kings and San Antonio Spurs; Doğu Konferansı’nda ise Washington Wizards da play-off mücadelesi verecek.

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Orlando’daki maçlar sona erdiğinde 8. sırada yer alan takım, 9. sıradaki takımın dört maçtan fazla fark attıysa play-off’a kalan son takım olacak. Fark 4 ve altında ise tek maç oynanacak ve kazanan play-off’a kalacak. NBA Finalleri’nin ise en geç 12 Ekim’de bitmesi bekleniyor. Finaller’in ardından hızla serbest oyuncularla imza ve NBA Draft dönemine girilecek.

Sekiz takım için sezon sona erdi…

Bu karar ile birlikte Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ve bu sezon sakatlıklarla boğuşan geçen sezonun finalisti Golden State Warriors için sezon sona erdi.

Oyuncular ve takım çalışanları Disney World içinde izolasyon halinde olacaklar. İçerideki golf sahası ve restoranlar ise sadece NBA’e özel olarak takımlara hizmet verecek. Düzenli olarak testlere tabi tutulacak oyuncular arasında virüs taşıyan tespit edilirse karantinaya alınacak.