MHK’dan flaş açıklama! ‘VAR ve AVAR hakemleri maç sabahı açıklanacak’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de sezonun 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak olmasından dolayı üst klasman hakemlerinin 5 Haziran Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacağını açıkladı.

MHK’nın açıklamasında, hakemler için alınan tedbirler ve maçlardaki hakem görevlendirmeleriyle ilgili bir planlama yer aldı.

İşte MHK’nın yaptığı açıklama…

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, 12 Haziran 2020 Cuma günü başlayacak. Bu bağlamda Üst Klasman Hakemlerimiz de 5 Haziran 2020 Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Bu hazırlık kampında yapılacak çalışmalarla, hakemlerimizin; uzaktan eğitim ve bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü üç aya yaklaşan bu zor sürecin ardından, sezonun geri kalanına, fiziksel, mental ve teknik olarak hazır halde girmeleri amaçlanmaktadır. Kampa katılacak tüm hakemlerimizin hem giriş hem de maçlardan önceki Covid-19 testleri düzenli olarak yapılacaktır. Üst Klasman Yardımcı Hakemlerimiz kampa katılmayacak olup, müsabaka görevleri öncesi, müsabakaların dördüncü hakemleri ile birlikte, düzenli olarak Covid-19 testleri yapılacaktır.

Ayrıca sezonun geri kalanı için aşağıdaki hususları da kamuoyunun bilgisine sunarız.