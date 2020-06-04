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Sözcü

Mesut Özil’i bırakıyorlar! Yıllık kaybı…

Dünyaca ünlü spor markası Adidas, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ile yola devam etmeme kararı alarak 7 yıllık birlikteliği sonlandıracak.

SKOR DIŞ HABER
07:48 -
Haberler Futbol

İngiltere Premier Lig’de Arsenal formasını terleten Türk asıllı Alman milli futbolcusu Mesut Özil, 2013’ten 2020 sonuna kadar 25 milyon Euro’luk reklam anlaşması bulunan sponsoru Adidas’ı kaybediyor…

Bild’de yer alan habere göre, marka, dünyadaki corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğun yanı sıra Mesut’un Alman Milli Takımı’nı bırakması ve imajının düşmesi…

Yılda 3.5 milyon Euro’luk kayıp yaşayacak Özil, 2018 yılında Alman Milli Takımı’nda artık oynamayacağını açıkladıktan sonra, başka bir sponsoru olan Mercedes de anlaşmayı feshetmişti.

Mesu bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

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Son güncelleme: 08:32 04.06.2020