Kayserispor’da corona testleri negatif

HES Kablo Kayserispor´lu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada´ “Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır” ifadesine yer verildi.

Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/egqkgiNRuv — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) June 4, 2020