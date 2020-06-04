Kaptan ikna edildi… ‘Oğlumu tehlikeye atmayacağım’ demişti

İngiltere Premier Lig’de sezon, corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından 17 Haziran’da yeniden başlamaya hazırlanıyor. Takımlar da sezonun kalanını tamamlamak için corona tedbirleri altında çalışmalarına devam ediyor.

Bu takımlardan Watford’ın Kaptanı Troy Deeney, daha önce antrenmanlara çıkmayacağını açıklamıştı. Hasta olan oğluna corona virüsü bulaştırmaktan korktuğunu belirten Troy Deeney, “Kazanacağım para oğlumun hayatından daha değerli değil” demişti. Bunun üzerine tehdit mesajları alan 31 yaşındaki futbolcu, Watford’ın ilk iki gün gerçekleştirdiği antrenmanlarda yer almamıştı.

Ancak kulübün doktoru ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ikna olan Troy Deeney, üçüncü gün takımla birlikte çalışmalara başladı.

ANTRENMANA ÇIKMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Premier Lig’de takımların yeniden antrenmanlara başlamasına karar verilmesine tepki gösteren Troy Deeney, kulübe antrenmanlara çıkmak istemediğini bildirmişti.

Beş aylık oğlunun nefes almakta problem yaşadığını belirten 31 yaşındaki futbolcu, “Bir kişini bile corona virüsü taşıması, benim o virüsü eve götürmem için yeterli olacak. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes alma problemi yaşıyor. Oğlumu tehlikeye atmayacağım. Benden bunu isteyemezler” demişti.

Troy Deeney, bu açıklamasının ardından tehdit mesajları almıştı.

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