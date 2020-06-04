İntihar eden Japon güreşçi Hana Kimura hakkında şok gerçek!

Netflix’te yayınlanan ‘Terrace House’ adlı programda yer alan Japon güreşçi Hana Kimura, 23 Mayıs tarihinde evinde ölü bulunmuştu. İntihar ettiği belirlenen 22 yaşındaki sporcunun, siber zorbalığa maruz kalmasına neden olan programdan ayrılmak için pek çok kez başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Hana Kimura’nın hayatını kaybetmesi ile ilgili yapılan soruşturmada genç yıldızın yaşamını yitirmiş halde bulunduğu yatağın kenarında, zehirli gaz üretmek için kullanılan bir kap bulunduğu açıklanmıştı.

Soruşturmada hayatına son veren Hana Kimura hakkında şok bir gerçek de ortaya çıktı. Tokyo Sport’ta yer alan habere göre Hana Kimura, 2019 yılının Eylül ayında katıldığı ‘Terrace House’ programından çıkmak için birçok kez adım attı. Programa oyuncu gönderen Japonya’daki WALK ajansı ile ayrılma isteği hakkında konuşma talep eden 22 yaşındaki sporcunun talebi kabul edilmedi. WALK, Hana Kimura’ya yapım şirketi ile olan sözleşmeyi göstererek, ayrılmasının imkansız olduğunu bildirdi. WALK ajansı, Hana Kimura’nın görüşme isteğini bile reddetti.

Bunun üzerine Hana Kimura hem WALK ajansından hem de programdan çıkmak için avukatı ile birlikte birçok başvuruda bulunmasına rağmen sonuç alamadı.

REALİTY ŞOVLAR TARTIŞMA KONUSU OLDU

Tüm dünyada gündem olan Hana Kimura’nın intiharı, hem artan siber zorbalığı hem de reality şovları tartışma konusu haline getirdi. İntihar etmeden önce Hana Kimura’nın sosyal medya hesabından paylaştığı “Her gün saldırgan nitelikte 100'lerce fikir. Yaralanmadığımı söyleyemem. Sevilmek istediğim bir hayattı. Beni destekleyen herkese teşekkürler. Onları seviyorum. Ben zayıfım, özür dilerim. Sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum. Hoşça kalın” şeklindeki mesajı, genç bir insanın yaşadığı bunalımı gözler önüne sermişti.

Hana Kimura’nın ölümü, reality şovların da tartışılmasına neden oldu. Reality şovların zamanla fanatik izleyiciler oluşturduğu belirtilirken, tehlikenin de altı çizliyor. Fanatiklerin, programda destekledikleri karaktere zorluk çıkaran diğer karakterlere öfke beslemeye başladığı söylenirken, bu öfkenin de sosyal medyada zorbalığa ve lince varan mesajlarla kendisini gösterdiği belirtiliyor.

PROGRAM İPTAL EDİLDİ

‘Terrace House’ isimli program, Hana Kimura’nın hayatına son vermesinin ardından iptal edildi. Programın Japonya’daki yapımcısı tarafından yapılan açıklamada “Hana Kimura'nın ölümüne büyük üzüntü duyduğumuzu ve en içten taziyelerimizi ailesine sunduğumuzu belirtmek istiyoruz. Terrace House Tokyo’nun 2019-2020 sezonunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Yaşanan bu sorunu çok ciddiye alıyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için önemli adımlar atacağız.” denildi.

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