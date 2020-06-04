Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında?

Magazin gündeminde de spor gündeminde de kendine yer bulan Gökhan Çıra'nın hayatı merak ediliyor.

Tokat'ta dünyaya gelen Gökhan Çıra futbola Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. Bir çok takımda forma giye Gökhan Çıra forvet ve sol kanat mevkisinde oynuyor. İşte Gökhan Çıra'nın merak edilenleri…

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor’da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray’ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor’da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 evlendi.