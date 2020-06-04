George Floyd’un arkadaşı eski NBA oyuncusu Stephen Jackson: ‘Onun ölümü dünyayı değiştirdi’

Seykan Uçar / ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

Yaşanılan olaya farklı ülkelerden de tepkiler yağarken George Floyd'un yakın çevresi ve polis teşkilatının içerisinden kurumsallaşan ırkçılığa karşı sesler yükseliyor.

George Floyd'un arkadaşı eski NBA oyuncusu Stephen Jackson arkadaşının ölümünün dünya çapınca adaletin sağlanması için bir katalizör olabileceğini söyledi.

Stephen Jackson yaptığı açıklamada “Bazı şeyleri düzeltmek ve siyahi insanlar için adaleti sağlama yolunda büyük bir adım olabilir. Aynı anda 50 eyalette protestoların olduğunu görmemiştik. Dünyaya bir bakın. İran, Somali, Fransa, Hollanda, her yerden kardeşim George Floyd'a adalet için destek veren fotoğraflar alıyorum.” dedi.