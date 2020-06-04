Dwayne Johnson’dan Donald Trump’ın liderliğini sorguladı

ABD’de polis tarafından gözaltına alındığı sırada sokak ortasında öldürülen George Floyd’un katledilmesinin ardından başlaya gösterilerde Donald Trump’un sessiz kalmasına Dwayne Johnson’dan eleştiri geldi. Eski Amerikan güreşçisi aktör Dwayne Johnson, Donald Trump’ın neden çıkıp konuşma yapmadığını sorguladı.

Ülkenin protesto gösterileri ile çalkalandığını günlerde Donald Trump’ın sessiz kalmasına anlam veremediğini belirten Dwayne Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma eklediği videoda “Liderimiz nerede?” diye sordu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Neredesin? Liderimiz nerede? Ülkemizin acı içinde diz çöktüğü, dilendiği, yalvardığı, incindiği, kızdığı, hayal kırıklığına uğradığı şu günlerde… İnsanlar sadece duyulmak istiyorlar” dedi.

‘The Rock’ lakaplı eski güreşçi, Trump’ın barışçıl gösterileri asker kullanarak dağıtma tehdidini de yanlış bulduğunu söyledi.

Dwayne Johnson’ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.