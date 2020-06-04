Diego Costa’ya şok ceza! 6 ay hapis…

İspanya La Liga’da Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcu Diego Costa vergi kaçırma suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı.

2014 yılında Atletico Madrid’den Chelsea’ye transfer olan yıldız golcü o dönemde reklam gelirleriyle bağlantılı bazı vergilerinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyordu.

İspanya Maliyesi tarafından mahkemeye verilen 31 yaşındaki İspanyol oyuncu suçlu bulundu.

36 BİN EURO OLARAK PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Madrid Mahkemesi 1.1 milyon Euro vergi kaçırmayla suçlanan Costa’ya 6 ay hapis cezası verirken golcü oyuncunun mahkumiyeti toplam 36 bin Euro olarak para cezasına çevrildi.

Chelsea’ye transfer olduğu dönemde ikametini Madrid’den aldıran ve dolayısıyla İspanya’da vergi yükümlülüğü bulunmadığı şeklinde savunma yapan Diego Costa mahkemeyi ikna edemedi.

Mahkeme söz konusu reklam anlaşmasının 6 aylık döneminin Madrid ikametinde olmasından dolayı cezaya hüküm verdi. İspanya’da daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Falcao gibi isimler vergi usulsüzlüğü suçlamasıyla ceza almıştı.