Chris Evert: ‘Novak Djokovic için üzüldüm. İvme kazanmıştı…’

Kariyerinde 18 Grand Slam zaferi bulunan tenis tarihinin efsanevi oyuncularından Chris Evert, Fransa Açık’ın resmi internet sitesine verdiği bir röportajda pandemi süreci hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.

ATP’de dünya 1 numarası konumunda olan ve 2020’de çıktığı 18 maçın hepsini kazanan Novak Djokovic hakkında konuşan Evert, “Novak için üzüldüm. İvme kazanmıştı” dedi. ABD’li raket, “Herkes ‘Grand Slam kazanacak mı? Üst üste dördüncü kez olacak mı?’ diyor. Muhteşem bir tenis oynuyordu ve bir anda sezon duruverdi. Yeniden momentum kazanıp kazanamayacağını görmek ilginç bir hikaye olacak” ifadelerini kullandı.

‘Zaman onların karşısında…’

Pandemi süreci hakkında da konuşan Evert verilen aranın genç sporculara mı yaşı ilerlemiş sporculara mı olumsuz etkisi olacağı sorusuna uzun süredir sahnede olan Serena Williams, Roger Federer ve Rafael Nadal gibi oyuncuların daha olumsuz etkileneceğini düşündüğünü dile getiren Evert, “Aileleri ile birlikte olmanın kıymetini biliyorlar, vücutlarını dinlendirebiliyor olmanın kıymetini biliyorlar ancak zamanın onların karşısında olduğunu da biliyorlar” dedi.

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Emekli olana kadar erkeklerde Federer’in şu an 20 kez ile elinde tuttuğu Grand Slam şampiyonluğu rekorunu kırmak ve ayrıca en uzun süre dünya 1 numarası olan tenisçi olmak istediğini söyleyen Djokovic bu günlerde Balkanlar’da Dominic Thiem, Grigor Dimitrov ve Alexander Zverev’in de katılacağı bir turnuva düzenlemeye hazırlanıyor.