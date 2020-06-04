Ali Koç’tan 2 yılda 1 milyar TL…

Fenerbahçe’de bir devrin kapanıp, bir devrin başlamasının üzerinden tam 2 yıl geçti.

Aziz Yıldırım’ın 19 yıllık başkanlık döneminden sonra göreve gelen Ali Koç, ateşten gömlek giyerek başladığı görevde özellikle mali açıdan çok önemli işler yaptı.

Al Koç, 4 Haziran sabahı kulübe geldiğinde 600 milyon doları aşmış borç, neredeyse tüm gelirleri temlikli, sporcularına bile maaşlarını ödeyemeyen, faktoring şirketlerin haciz için kapıda beklediği bir kulüple karşılaştı.

Bu 2 yılda sportif başarının çok uzağında kalındı ama Ali Koç 1 milyar liraya yakın bir gelir kapısı açtı. Bu rakamın çok büyük kısmı ise Ali Koç’un kendi cebinden ve Koç Holding’ten geldi.

Mali bağımsızlığa adım adım giden Fenerbahçe’de Ali Koç’u mali açıdan 2 yılda yaptıkları kısaca şöyle:

– Seçimden sonra ilk uğraştığı kulübe haciz göndermek üzere olan faktoring şirketlerdi. Bu şirketlere olan devasa faizli borçlar yapılandırıldı, birçoğu ödendi.

– Futbolcuların uzun süreli alacakları göreve gelir gelmez yapıldı.

– Cebinden 50 milyon doları direkt kulübün kasasına koydu. Göreve geldikten birkaç ay sonra 70 milyon liralık bir sermaye artışı yapıldı. Böylece kulübe kendi hibesiyle birlikte kısa sürede 350 milyona liraya yakın bir sıcak para girişi oldu.

– Kulübün gelirlerinin yüzde 80’i temlikliydi. 2 yılda kendi cebinden ve şirketindeki firmaların sponsorluklarıyla 1 milyar liraya yakın bir para girdisi sağladı.

– Avis, Opet, Beko, Aygaz gibi Koç Holding bünyesindeki şirketler kulübe sponsor oldu.

– Tüm bankalarla olan kısa vadeli kredilerin tamamı, uzun vadelere yayılıp faizleri düşürüldü.

– Kısa süre önce Fenerbahçe’nin bütün döviz borcu Türk Lirası’na çevrilerek adeta mali bir devrim gerçekleşti. Böylece sürekli dalgalanan kur karşısında artan borcun önüne geçildi. Bu sayede borç 40-50 milyon dolar arasında eridi.

– Fener Ol kampanyasıyla Türkiye’deki en büyük bağış kampanyalarından birine imza attı. Bu kampanya sayesinde 300 milyon lirayı aşan bir tutar toplandı ve kulüp kısa vadede olsa derin bir nefes aldı.

– Fenerbahçe altyapısına büyük önem verildi. Dereağzı’nda tüm altyapı sporcularının kalabileceği tesisin inşası bitmek üzere.

– Sosyal sorumluluk projelerine önem verildi. En önemlisi olarak sarı-lacivertli kulüp, toplumsal cinsiyet eşitliği için cesur ve görünür bir kuvvet oluşturmak amacıyla HeForShe hareketine katıldık.

– Yıllardır kulübe kazandırılmasına uğraşılan Kenan Evren Lisesi’nin tapusu alındı. Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25. yıl plaketini aldığı divan kurulu toplantısında müjdeyi vererek, Kenan Evren Lisesi’nin arazisinin kulübe verildiğini duyurdu.

– Pandemi süresinde hiçbir çalışanını mağdur etmedi. Kimse işten çıkarılmadı, maaşlar aksamadı. Fenerbahçe Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon lira bağışta bulundu.

Futbolda başarı yakalanamadı

Ali Koç’u 2 yıllık sürede en çok yıpratan futbol takımında alınan başarısızlıklar oldu.

Bu dönemde yapılan transfer yanlışlarının yanı sıra teknik direktörlerde de istikrar yakalanamaması Koç’un hanesine eksi olarak yazdı.

Sportif direktörlük konusunda da hayal kırıklığı yaşayan ve Damien Comolli’yle hatırlanmak istemeyecek anılar yaşayan 2 yıllık dönemde, 2018-2019 sezonu ise kabus gibi geçti.

Yeni bir yapılanma, kombine rekoru ve büyük taraftar desteğiyle girilen sezonda bir ara sarı-lacivertliler son sıralara kadar düştü. Lig 6. sırada bitirildi ve tarihin en kötü dönemlerinden biri geçirildi. Bu sezon ise şampiyonluk yarışının bitime 8 hafta kala çok uzağında kalınması sportif başarısızlığı tavan yaptırdı.

Yeni sezon planlamasını titizlikle yapan Ali Koç, 2021 seçimine futbolda şampiyonlukla girmeyi hedefliyor. Hata payının olmadığını bile Koç ve yönetimi, diğer branşlarda da bütçe daralmasına gidip bütün yoğunluğu futbola verecek.