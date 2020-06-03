WBA, ırkçılık karşıtı paylaşıma tepki gösteren taraftarın biletini iptal etti!

Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyada birçok protesto düzenlendi. Sosyal medya ise dün “Beraber daha güçlüyüz” sloganıyla ve siyah fotoğraf paylaşarak ırkçılığa dikkat çekti.

Ülkemizde olduğu gibi İngiltere Championship’te mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion (WBA) da bu harekete destek vererek paylaşımda bulundu. Ancak kulübün bir taraftarı bu paylaşımdan mutsuz olduğunu açıkça bir şekilde dile getirerek “Acınası. Kombinemi iptal et” şeklinde tweet attı. Kulüp ise binlerce beğeni ve paylaşım alan cevabını verdi: Özlenmeyeceksin.

KULÜBÜN EFSANELERİ: REGIS, BASTON, CUNNINGHAM

Yaşanan bu olay karşısında bir başka WBA taraftarı da kulübün en iyi oyuncuları olarak gösterilen Cyrille Regis, Laurie Cunningham ve Brendan Baston’ı hatırlatarak, “WBA gibi bir takımı destekleyip, böyle efsane oyunculara sahip olduktan sonra nasıl ırkçı olabiliyorsun” şeklinde cevap yazdı.

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Kombinenin iptal kararına taraftarlar büyük destek çıkarken, ırkçılık karşıtı paylaşıma karşı çıkan kişi ise ilerleyen dakikalarda başka bir tweet atarak, kendisinin ırkçı olmadığını iddia edip, spor ve politikanın birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

George Floyd, 25 Mayıs günü Minneapolis polisi Derek Chauvin tarafından gözaltına alınıp, boğazına diziyle bastırıldıktan sonra nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Polis, Chauvin şu anda hapishanede ve yargılanmayı bekliyor.