‘Tüm hayatlar önemlidir’ cevabı iki işinden de etti!

NBA takımlarından Sacramento Kings’in 32 yıllık maç spikeri ve KHTK radyosunun sunucusu Grant Napear, yaptığı bir paylaşım sonrası iki işinden birden oldu. ‘Tüm hayatlar önemlidir” şeklideki ifadesi, George Floyd’un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen protestolara ilham olan ‘Black Lives Matter’, kısaca BLM, (Siyahların hayatı önemlidir) hareketini küçümsediği için radyodaki işinde kovulan Grant Napear, Sacramento Kings’teki görevinden de kendisi ayrıldı.

Sacramento Kings’in eski oyuncusu DeMarcus Cousins’in kendisine Twitter hesabından sorduğu “Grant Napear, ‘Siyahların hayatı önemlidir’ hareketinin neresinde duruyorsun?” şeklindeki soruya “Nasılsın? Beni unuttun sanmıştım. Senden yıllardır haber alamıyordum. Tüm hayatlar önemlidir. Her biri!!!” şeklinde karşılık veren Grant Napear, tepkiyle karşılaştı.

Sosyal medyada birçok insan tarafından “Siyahların hayatı önemlidir” hareketini küçümsediği şeklinde yorumlar yapılan Grant Napear’in radyodaki işine son verildiği belirtildi. 60 yaşındaki Grant Napear, Sacramento Kings’teki işinden de istifa etti.

Hey!!!! How are you? Thought you forgot about me. Haven’t heard from you in years. ALL LIVES MATTER…EVERY SINGLE ONE!!! https://t.co/DfzKl3w0jm — Grant Napear (@GrantNapearshow) June 1, 2020

“EN UFAK BİR FİKRİM YOKTU”

Konu ile ilgili açıklama yapan Grant Napear “Bu konu hakkında pek bilgili değilim. ‘Siyahların hareketi önemlidir’ ile ilgili düşünüldüğü kadar bilgim yok. ‘Tüm hayatlar önemlidir’ dediğimde bunun ‘Siyahların hayatı önemlidir’ sloganına karşı bir duruş olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Bunu düşünerek söylemedim. 60 yaşındayım ama demek ki hala öğrenecek çok şeyim var. Acı içindeyim” dedi.

Radyodan yapılan açıklamada ise Grant Napear’ın yorumlarının, kanalın duruşunu yansıtmadığının altı çizildi. Mesajın zamanlama olarak yanlış olduğunu belirtilen açıklamada, “Zorlu bir karar verme sürecinin ardından Grant Napear ile yollarımızı ayırdık” denildi.

Siyahi insanlara karşı ırkçılığa ve şiddete karşı 2013 yılında bir kampanya olarak başlatılan ‘Siyahların hayatı önemlidir’ hareketi, George Floyd’un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen protestoların ana odağı oldu.

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