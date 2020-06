‘Tüm hayatlar önemlidir’ cevabı iki işinden de etti!

NBA takımlarından Sacramento Kings’in 32 yıllık maç spikeri ve KHTK radyosunun sunucusu Grant Napear, yaptığı bir paylaşım sonrası iki işinden birden oldu. ‘Tüm hayatlar önemlidir” şeklideki ifadesi, George Floyd’un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen protestolara ilham olan ‘Black Lives Matter’, kısaca BLM, (Siyahların hayatı önemlidir) hareketini küçümsediği için radyodaki işinde kovulan Grant Napear, Sacramento Kings’teki görevinden de kendisi ayrıldı.

Sacramento Kings’in eski oyuncusu DeMarcus Cousins’in kendisine Twitter hesabından sorduğu “Grant Napear, ‘Siyahların hayatı önemlidir’ hareketinin neresinde duruyorsun?” şeklindeki soruya “Nasılsın? Beni unuttun sanmıştım. Senden yıllardır haber alamıyordum. Tüm hayatlar önemlidir. Her biri!!!” şeklinde karşılık veren Grant Napear, tepkiyle karşılaştı.

Sosyal medyada birçok insan tarafından “Siyahların hayatı önemlidir” hareketini küçümsediği şeklinde yorumlar yapılan Grant Napear’in radyodaki işine son verildiği belirtildi. 60 yaşındaki Grant Napear, Sacramento Kings’teki işinden de istifa etti.

Hey!!!! How are you? Thought you forgot about me. Haven’t heard from you in years. ALL LIVES MATTER…EVERY SINGLE ONE!!! https://t.co/DfzKl3w0jm

— Grant Napear (@GrantNapearshow) June 1, 2020