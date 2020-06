Stephen Jackson, George Floyd’un kızının tüm sorumluluklarını üstlendiğini açıkladı

George Floyd’un ölümünün ardından ABD’de sular durulmazken eski NBA yıldızı ve Floyd için “İkiz kardeşim gibiydi” diyen Stephen Jackson, Floyd’un altı yaşındaki kızı Gianna’nın tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Gianna’nın annesi Roxie Washington ile bir basın toplantısı düzenleyen Jackson, Floyd’un çocuğu büyürken yanında olmaktan mahrum bırakıldığını ve küçük bir kız çocuğunun babasız kaldığının altını çizdi.

Jackson, duygu yüklü konuşmasında her zaman Gianna’nın yanında olacağına, gözyaşlarını sileceğine ve düğününde koluna girip törende onun yanı başında olacağına söz verdi. Jackson, protestoların devam edeceğine değinerek hiçbir yere gitmeyeceklerini ve sonuna kadar Floyd için adalet arayışını sürdüreceklerini de ifade etti.

‘Nasıl öldüğünü anlatamadım’

Adalet arayışlarının süreceğini Washington da vurguladı ve “Kim ne derse desin George iyi bir adamdı” dedi. Polis memurlarının onlardan George’u kopardığını ancak günün sonunda evlerine, ailelerin yanına döndüklerini söyledi. Washington, Gianna’ya babasının ne şekilde öldüğünü nasıl anlatacağını bilemediğini söylerken sadece “nefes alamadı” diyebildiğini belirtti.

Bunların yanı sıra George Floyd Go Fund Me ve Gianna Floyd Go Fund Me adıyla düzenlenen yardım kampanyalarında bugüne kadar 10 milyon Dolar’dan fazla bağış toplandı.

Benzerlikleri arkadaşlıklarının başlangıcı olmuştu…

Stephen Jackson Floyd’la arkadaşlıklarının nasıl başladığını da anlattı. George Floyd’la Houston, Texas’ta tanıştığını anlatan Stephen Jackson, birbirlerine hemen ısındıklarını zira yüz hatlarının ve fizik yapılarının benzediğini söyledi. Jackson ne zaman Houston’a gitse ilk olarak George’u ziyaret ettiğini ifade etti. Jackson, George Floyd’un ölümünden sonra konuştuğu ilk Instagram videosunda Floyd’un, hayatında değişiklikler yapmak ve adete yeniden başlamak için Minnesota’ya gittiğini ve orada kamyon şoförlüğü yapmak için iş aradığını aktarmıştı.