Salgın hız kesti, spor geri dönüyor!

Büyük bir endüstri haline gelen spor, corona virüs salgını sürecinde sekteye uğradı. En büyük organizasyon olan olimpiyatların yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonası da ertelendi. Farklı branşlarda iptal, tescil, erteleme veya beyaz sezon kararları alındı. Ancak mayıs sonundan itibaren ‘yeni normal' ile birlikte sporun geri dönüş süreci başladı. Futbol, yeniden başlangıcın en çok görüldüğü branş.
Basketbolda NBA ve İspanya belirsiz, Almanya devam edecek. Voleybolda ise büyük ülkelerden Rusya dışında lig ve tüm turnuvalar tamamen iptal edildi, gözler yeni sezona çevrildi.
Futbol – Portekiz – Bugün
Basketbol – Almanya – 6 Haziran
At yarışları – Türkiye – 10 Haziran
Futbol – İspanya – 11 Haziran
Futbol – Türkiye – 12 Haziran
Futbol – İngiltere – 17 Haziran
Futbol – İtalya – 20 Haziran
Motor sporları – Formula 1 – 3 Temmuz
Tenis – WTA – 20 Temmuz
Basketbol – NBA* – 31 Temmuz
Tenis – ATP – 2 Ağustos
Atletizm – Elmas Lig – 14 Ağustos
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