Olimpiyat Oyunları’na bir adım daha

Yoganın Olimpiyat Oyunları’nda temsil edilen bir spor dalı olması için çalışan Uluslararası Yoga Federasyonu’ndan (UYF) önemli bir açıklama geldi. Yoganın, Olimpiyat Oyunları’na dahil edilme süreci ile ilgili verilen bilgide International Yoga Olympic Committee’nin Yoga Olimpiyat Oyunları düzenlenmesi için çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Senelerdir yoganın bir spor dalı olarak olimpiyatlara dahil edilmesi konusu üzerinde çalışıyoruz. İlk önce yoganın bir spor olduğunu kanıtladık. Yogayı şu an spor olarak geliştiriyoruz. Uluslararası Yoga Federasyonu kurulmuştu. Şimdi de olimpiyatlara yaklaşmaya başladık. İlk önce Uluslararası Yoga Federasyonu, International Olympic Committee ile bağlantı kurdu ve onların bünyesine dahil olduk. Dünya çapındaki yarışmalar için onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu arada da zaman kaybetmemek için, çünkü bu çok uzun bir süreç 20 sene bile sürebilir, International Yoga Olympic Committee'yi kurduk. Yoga olimpiyat oyunları çok yakında gerçekleşecek. Bütün dünyada hazırlıklar yapıyoruz, ulusal ve uluslararası yarışmalar gerçekleşiyor. Çok yakında 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları gerçekleşecek.”

Uluslararası Yoga Olimpik Komitesi yoga sporunu 8 dala ayırdı. Bu dalların ise yoga duruşları, yoga koreografi, yoga dans, yoga ritmik, yoga atletik, yoga akrobatik, yoga artistik, yoga akış olarak belirlendi.

5. kez üst üste Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ise bu süreçte Uluslararası Yoga Olimpik Komite'nin Türkiye temsilcisi ve Yoga koreografi kategorisinin global organizatörü seçildi. Tanrıverdi, sevgi ve barış için herkesi 1 Ağustos'ta gerçekleşecek olan 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'na davet etti.