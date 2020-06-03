Mustafa Cengiz taburcu oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’ bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Daha önce halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs’ta beyin ameliyatı geçirmişti. Son olarak da mide ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz’in bugün saat 16:30’da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

‘MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Taburcu olan Cengiz çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, “Sabahtan yatsı namazına kadar dua eden Türk halkına, taraftarıma teşekkür ediyorum. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.