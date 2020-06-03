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Sözcü

Mustafa Cengiz taburcu oldu! ‘Mücadeleye devam edeceğiz’

Galatasaray Başkanı Mustaf Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Cengiz, hastaneden çıkarken yaptığı kısa açıklamada, "Taraftarımıza, camiamıza ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

17:18 -
Haberler Futbol
Mustafa Cengiz taburcu oldu! ‘Mücadeleye devam edeceğiz’

Kısa bir süre önce bir dizi ameliyat geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den iyi haber geldi. Mustafa Cengiz tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden taburcu oldu.

Hastane çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz “Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Sabah namazından yatsı namazına kadar dua eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip gelmişsiniz. Allah utandırmasın. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden çıktıktan sonra evine geçerek istirahate çekildi.

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Son güncelleme: 17:20 03.06.2020