Muhammed Ali kimdir? Muhammed Ali ölüm yıl dönümünde anılıyor…

Muhammed Ali Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrılan Ali, profesyonel boksa geçmeden önce 1960 Roma Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı. İşte Muhammed Ali’nin yaşamı…

MUHAMMED ALİ KİMDİR?

Boks kariyerini sonlandırmasının ardından Parkinson hastalığına yakalanan ve asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr olan ABD'li boksör, 1964'te İslam dinini seçerek Muhammed Ali adını aldı. Vietnam savaşına gitmeyi reddeden Muhammed Ali, çok sevdiği boksa 1967'den 1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı. Fakat yılmadı. Bu süre içerisinde üniversiteleri dolaşarak İslamiyet'i anlattı. Malcolm X ile yakın ilişkileri oldu.

“Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım” diyerek Vietnam savaşına gitmediği için 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Lisansı ve pasaportu elinden alınınca dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı.

Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı. 1970'te temyiz davasını kazanıp tekrar boksa döndü.

11 Eylül saldırıları üzerine Muhammed Ali, başında New York İtfaiye Müdürlüğü şapkası ile Sıfır Noktasına giderek destek ve dayanışmasını göstermek gereği duymuş ve şöyle demiştir:

“Beni asıl inciten, ‘İslam' adının bulaştırılması ve ‘Müslüman' [adının] bulaştırılması, ve sorun çıkarılıp nefret ve şiddete yol açılması. İslam, katil dini değildir. İslam, barış demektir. Evde öylece oturup insanların sorunun kaynağı olarak Müslümanları yaftalamalarına seyirci kalamazdım.”