‘Markete bile gitmeyin’ denildi ama…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız Phil Foden, liglerin yeniden başlamasına kısa bir süre kala yaptığı vurdumduymaz hareketle dikkat çekti. Manchester City’nin, tüm futbolcularına “Mecbur olmadığınız sürece evinizden çıkmayın. Markete bile gitmeyin. Dışarı çıkmanız gerekirse, sosyal mesafe kuralını mutlaka uygulayın” şeklindeki uyarısına aldırış etmeyen Phil Foden, taraftarlarla plajda futbol oynadı.

Corona virüsü nedeniyle uyması gereken sosyal mesafe kuralını bir kenara bırakan Phil Foden, aynı zamanda da 17 Haziran’da yeniden başlayacak Premier Lig öncesi sakatlanma riski ile karşı karşıya kaldı. Futbol taraftarları ile heyecanlı bir şekilde kumsalda futbol oynayan Phil Foden, bu hareketinin sosyal medyada yayılmasının ardından kulübe çağrıldı.

İşte genç yıldızın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri:

Kulüp tarafından hareketlerine dikkat etmesi gerektiği öğütlenen Phil Foden’a, sosyal mesafe kuralına mutlaka uyması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Phil Foden’a, uyarının dışında para cezası da verilmesi bekleniyor.

Bu sezon Manchester City formasıyla 26 resmi maça çıkan Phil Foden, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.