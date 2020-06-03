Hulk Hogan’ın eski eşinden skandal paylaşım! Tepki yağdı…

Hulk Hogan’ın eski eşi, televizyon yıldızı Linda Marie Claridge, George Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD’de başlayan protesto gösterileri hakkında yaptığı ırkçı yorum ile gündeme geldi. All Elite Wrestling (AEW) Başkanı Tony Khan, Linda Marie Claridge’in eski eşi Hulk Hogan gibi tüm organizasyonlara girişinin yasaklandığını açıkladı. Hulk Hogan ırkçı ifadeleri ortaya çıktıktan sonra, World Wrestling Entertainment (WWE) organizasyonundan kovulmuştu.

Linda Marie Claridge, ABD’deki ırkçılık karşıtı protestolar ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yağmalamalara bakıyorum da hepsi Afrika kökenli Amerikalılar tarafından yapılıyor. Ne kadar hırsızlık ve gasp olayı kayıt edildi bilmiyorum ama seslerini duyurmak istiyorlarsa medenileşmeleri gerek” yazdı.

Bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, AEW’nin Başkanı Tony Khan’dan Linda Marie Claridge sert bir yanıt geldi. Tony Khan, Linda Marie Claridge’in paylaşımının altına “Tüm AEW organizasyonlarından men edilerek eşine katıldın. Tebrikler” yazdı.

Linda Marie Claridge, gelen tepkiler üzerine yazdığı mesajı sildi.

HULK HOGAN AYNI SEBEPTEN KOVULMUŞTU

Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Hulk Hogan ırkçı ifadeleri nedeniyle WWE tarafından kovulmuştu.

Kızının Afrika kökenli erkek arkadaşı hakkında “S….tiğimin Z….cileri” şeklindeki sözlerinin yer aldığı video sosyal medyaya yansıyan Hulk Hogan, ırkçı olmadığını savunsa da kovulmaktan kurtulamamıştı.

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