Galatasaray’a piyango! Suudi Arabistan…

Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Belhanda'nın ardından Sofiane Feghouli için de ciddi bir talip çıktı. Suudi Arabistan'dan Al Nassr takımı Cezayirli yıldız için teklifini 10 milyon Euro'ya kadar yükseltti. 30 yaşındaki Feghouli için teknik direktör Fatih Terim, yönetime “Değerini bulursa satılabilir” raporunu vermişti. 10 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulan sarı-kırmızılı yönetim, Arap idarecilerle en yakın zamanda masaya oturup transferi çözüme kavuşturacak.

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DIAGNE BEKLEMEDE

Gelecek sezon UEFA FFP kriterlerinde sıkı bir denetime girecek olan Galatasaray, oyuncu satışlarından önemli bir gelir elde edip rahatlamayı hedefliyor. Feghouli, 10 milyon Euro karşılığında satılırsa Cimbom, oyuncunun 4 milyon Euro'ya yakın olan yıllık maaşından da tasarruf edecek. Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek olan Mbaye Diagne için de İngiliz kulüpleriyle görüşmeler sürüyor. Yönetim, Diagne için de 10 milyon Euro'dan kapıyı açacak.

SAĞ KANATTA FARK YARATTI

Galatasaray’da iki lig şampiyonluğu yaşayan Feghouli, sarı-kırmızı formayla 101 maça çıktı. 26 golü bulunan Cezayirli futbolcu, 22 kez de asist yaptı. 24 maçta sağ kanat bölgesinde görev alan Feghouli 5 defa ağları sarsıp 5 asist üretti.