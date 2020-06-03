Fred 600 kilometrelik yolu bisikletle gidecek!

Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen 36 yaşındaki Frederico Chaves Guedes eski takımı Fluminense’ye katılmak için 600 kilometrelik yolu bisikletle gidecek.

Fakir ailelerin çocukları için bir kampanyaya katılan ve sponsorluk anlaşmaları yapan Fred, Belo Horizonte’den Rio de Janeiro’ya pedal çeviriyor.

KONDİSYONERİ EŞLİK EDİYOR

Son olarak forma giydiği Cruzeiro’nun bulunduğu Belo Horizonte’den yolan çıkan Fred yolculuğunun 150 kilometrelik bölümünü tamamlayarak Sao Joao del Rei’ye ulaştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir evinde karantinada olan Fred’e kendisiyle beraber izole olan kondisyoneri eşlik etti.

HER 1 KİLOMETRE İÇİN 4 ÇOCUĞA EKİPMAN

Sponsorlar yardım toplamak için yola çıkan Fred’in gittiği her 1 kilometre için 4 çocuğa ekipman sağlayacak. Yolculuğun sonunda 2400 çocuk için yardım sağlanmış olacak. 2009-2016 yılları arasında da Fluminense forması giyen Fred 2010 ve 2012’de Brezilya’da şampiyonluklar yaşamıştı. Brezilya Milli Takımı ile 36 maça çıkan ve 16 gol atan Fred eski takımı ile yeniden anlaşmaya vardı.