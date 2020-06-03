DeAndre Yedlin: Tüm Amerikalılar kendilerine özgürlük ve adaletin herkes için olup olmadığını sormalı

Newcastle United’ın Amerikalı savunmacısı DeAndre Yedlin, dedesinin fikrini paylaşarak ülkelerinin genç siyahiler için güvenli bir yer olmadığını söyledi.

George Floyd’un ölümü sebebiyle Amerika’da protestolar devam ediyor. Newcastle oyuncusu takım arkadaşları ile antrenman sırasında dizi üzerine çökerek ırkçı saldırıyı ve politikaları eleştirdi.

Afrikalı Amerikalı ve Litvanya Yahudisi olan Yedlin, Floyd’un öldürülmesinin ardından dedesinin kendisine mesaj attığından bahsetti:

“Amerika’da yaşamadığım için mutlu olduğunu söyledi. Çünkü yaşıyor olsaydım can güvenliğimden endişe ediyor olacaktı. Günler geçse de bu mesaj aklımdan çıkmıyor.”

“Dedem 1946’da doğdu ve sivil hakları hareketi dönemine baştan sona tanıklık etti. Şimdi ise bu olaylardan 70 sene sonra bile, genç siyahilerin can güvenliği konusunda endişe ediyor. Bu ülkede çocukları, hatta torunları doğup büyüdü. Torunu bu ülkenin formasını giyerek ülkesini temsil ediyor.”

‘ONLAR DA PROBLEMİN BİR PARÇASI DEMEKTİR’

“İlkokuldayken Bağlılık Yemini’ni okuduğumu hatırlıyorum. Sonu ‘herkes için özgürlük ve adalet’ olarak bitiyordu. Tüm Amerikalılar kendilerine özgürlük ve adaletin herkes için olup olmadığını sorması gerekiyor. Cevapları evetse, onlar da problemin bir parçası demektir.”

Bir dönem Tottenham Hotspurs forması da giyen Yedlin sözlerini, George Floyd’un ailesine taziye göndererek tamamladı.