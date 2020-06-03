Bundesliga’da tarihi sezon! Dikkat çeken ‘corona’ etkisi…

Corona virüsü nedeniyle futbola verilen aradan ilk dönen büyük lig Bundesliga oldu ve gözler bir anda Almanya’ya çevrildi. Avrupa futbolunda sezonun devamı noktasında bir standart oluşturacak olan Almanya’da maçlar şu an -en azından bir iki hafta daha- alternatifsiz konumda olması nedeniyle de merakla takip ediliyor.

Bunun yanında aslında Bundesliga’dan çıkarımlar yapma şansı da buluyoruz. Seyircisiz olarak sahaya dönen ligde boş tribünler önünde dört hafta geride kaldı ve bu dört haftada 36 karşılaşma oynandı. Bu 36 maçta deplasman takımlarının ciddi bir üstünlük kurması dikkat çekti.

Ciddi üstünlükten kasıt şu ki; 36 maçın 18’ini deplasman takımları kazandı, 10 maç berabere bitti ve yalnızca 8 maçta iç saha takımları 3 puan elde edebildi. Peki bu tesadüf mü, corona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasının sonuçlarda gerçekten etkisi var mı?

Dört haftada tavan yaptı!

Yüzde yüz oranda corona etkisi diyemeyiz elbette ancak şunun altını çizmekte fayda var: Bundesliga için 2019-2020 sezonu, deplasman takımlarının görece yüksek galibiyet yüzdesine ulaştığı bir sezon oluyordu ancak son dört haftada bu oran adeta tavan yaptı. Oynanan her iki maçtan birini deplasman takımlarının kazanması, buna beraberlikler de eklenince maçların yüzde 72,2’sinde konuk ekiplerin sahadan puanla ayrılması, rastlanır bir durum değil.

Ligin 18 takımla oynanmaya başladığı 1965-1966 sezonundan bu yana en yüksek deplasman galibiyeti yüzdesine bu sezon, seyircili ilk 25 haftada ulaşılmıştı ancak son dört haftalık dönem de eklendiğinde tarihin en düşük iç saha galibiyeti yüzdesine de ulaşıldı.

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2009-2010 sezonunda yüzde 40,85 ile en düşük iç saha galibiyeti yüzdesi yaşanmıştı ancak o sezon beraberlik oranı yüzde 28,1 gibi oldukça yüksek yüzdeye ulaşmıştı. Aynı sezon ortaya çıkan 31,05’lik deplasman galibiyeti yüzdesi, bu sezona kadar 5 kez (aşağıda tabloda da yer almakta) aşıldı.

Tarihin en yüksek deplasman galibiyeti yüzdesi ise 2010-2011 sezonunda yüzde 33,33 ile elde edilmişti. Ancak bu tarihi sezonda yüzde 20,59 oranındaki beraberlik yüzdesi, son 10 yılın en düşük oranı olarak öne çıkıyordu. O sezon deplasman takımları rekor kırarken iç saha takımları da yüzde 46,08 ile aslında iyi bir sezon geçirmişlerdi. O sezon puanları paylaşma fikri kenara bırakılmıştı!

Süper Lig’de corona etkisi merak ediliyor…

Bu özel sezonun, içinden geçtiğimiz çok özel döneminde corona etkisinin de sonuçlara yansıdığını söylemek yanlış olmaz. Bu sezon Süper Lig’deki yüzde 29,06’lık deplasman galibiyet yüzdesinin de süreçten ne kadar etkileneceğine bakacağız. Gariptir ki Süper Lig’in seyircisiz oynanan 26. haftasında hiçbir deplasman takımı galip gelemedi. Haftanın beraberlik çıkan iki maçında ise Trabzonspor konuğu Başakşehir’le 1-1, Galatasaray ise konuğu Beşiktaş’la 0-0 berabere kaldı.

2019-2020: 40,38 E / 22,69 B / 36,92 D

2019-2020: (İlk 25 hafta) 43,3 E / 21,88 B / 34,82 D

2018-2019: 45,1 E / 23,86 B / 31,05 D

2017-2018: 45,42 E / 27,12 B / 27,45 D

2016-2017: 49,02 E / 24,18 B / 26,8 D

2015-2016: 44,12 E / 23,2 B / 32,68 D

2014-2015: 47,39 E / 26,8 B / 25,82 D

2013-2014: 47,39 E / 20,92 B / 31,7 D

2012-2013: 42,48 E / 25,49 B / 32,03 D

2011-2012: 45,42 E / 25,82 B / 28,76 D

2010-2011: 46,08 E / 20,59 B / 33,33 D

2009-2010: 40,85 E / 28,1 B / 31,05 D

Deplasman takımları 2009-2010 sezonundan bu yana incelendiğinde bu sezon haricinde en yüksek galibiyet oranına 2010-2011 sezonunda yüzde 33,33 ile ulaşırken ligde oynanan 306 maçta deplasman takımları 102 galibiyet elde etmişti.

Bu sezon ise şimdiden 96 galibiyete ulaşan konuk ekipler, ligde kalan 46 maçta 6 galibiyet alması halinde bu sayıya ulaşacak.

Bu durumdan bir sonuç çıkarmak gerekirse şuna varabiliriz: Normalde bir maç seyircisiz oynanıyorsa bu durum genellikle bir ceza sonucunda ortaya çıkıyor. Bunun ev sahibi takıma bir motivasyon kaynağı olarak bile dönebileceğini düşünebiliriz. Tekil olarak nadiren rastladığımız seyircisiz maçlarda deplasman takımı, elbette puan veya puanlar almak ümidini daha da besleyerek sahaya çıkıyor ancak böylesi bir üstünlük “normalden” farklı bir durum.

Oyun planlarının sezonun kalanı için özel olarak değişmiş olması ve Bundesliga özelinde birkaç takım dışında güç farkının az olması da bu sonuçlara etki etmiş olabilir. Ancak bu yeni normalin Süper Lig’de dahil olmak üzere tüm Avrupa liglerinde sonuçlara etki etmesi de kaçınılmaz. (Derleyen: Metin Aktaşoğlu)