Beşiktaş’tan Galatasaray’a yanıt! ‘Asıl talihsizlik…’

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açıkladığı üzere 1986-87 sezonu için TFF’ye başvurduğunu açıklamasının üzerinde bir cevap veren Galatasaray’ın “Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır.” açıklamasındaki iddialara yanıt verdi.

Beşiktaş’ın açıklamasında, “Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’nin yapmış olduğu açıklamaları ‘Talihsizlik’ olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.” ifadeleri yer aldı.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması…

Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği ‘Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları ‘Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.

Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların ‘Şeref'imiz ile oynayıp ‘Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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