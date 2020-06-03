Barcelona, Lautaro Martinez ile anlaştı!

İspanya La Liga ekibi Barcelona’nın sezon başından bu yana ilgisini gösterdiği Inter’in 22 yaşındaki golcüsü Lautaro Martinez ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesine göre, kulübün, Arjantinli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme ve 12 milyon Euro artı bonuslarla karşılığında anlaştı.

Martinez’in Inter ile yaptığı sözleşmeye göre Temmuz ayında oyuncunun 111 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi aktif olacak. Barcelona bu rakamı ödemek istemezken, 60 milyon Euro’ya indirmeyi planlıyor. Habere göre Inter 80 milyon Euro ve Vidal ile Junior Firpo’yu istiyor.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien iki futbolcunun gitmesine engel olmazken, İspanyol devi transferde iki futbolcuyu verecek olmaları nedeniyle istenilen ücreti düşürmek için çalışacak.

2018 yazında Racing Club’dan 25 milyon euro karşılığında Inter’e transfer olan Lautaro Martinez bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı.