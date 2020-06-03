Atletico Madrid’de Simeone’nin yardımcısı German Burgos takımdan ayrılacağını açıkladı

Atletico Madrid’de 2011’den bu yana Diego Simeone’nin yardımcılığını yapan efsanevi eski kaleci German ‘Mono’ Burgos sezon sonunda görevinden ayrılacağını ve bundan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayacağını açıkladı.

Arjantinli çalıştırıcı, Atletico Madrid’in resmi internet sitesinden bir videoya açıklamalarda bulunurken “Bu sezonun sonunda yolculuğuma A takım teknik direktörü olarak devam edeceğim. La Liga’da 10 yılı aşkın edindiğim tecrübe ile bir takıma hedefleri doğrultusunda rehberlik edebileceğimi düşünüyorum” dedi.

Simeone’nin adeta yoldaşı olan ve kaleciliği döneminde maçlarda taktığı şapkası ile ünlenen Burgos, İtalyan ekibi Catania’da, daha sonra Arjantin ekibi Racing’de ve son olarak da 2011’den beri Atletico Madrid’de deneyimli çalıştırıcının yanında yer aldı.

Simeone ile zaferler elde etti…

İki kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan, iki UEFA Avrupa Ligi zaferi ve bir İspanya Kral Kupası zaferi yaşayan ikili, 2014’te Atletico Madrid’i 18 yıl sonra yeniden La Liga’nın zirvesine taşımıştı.

İLGİLİ HABER Barcelona, Lautaro Martinez ile anlaştı!

“Mümkün olan en iyi şekilde takımdan ayrılacağım ve son dakikama kadar hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmaya çalışacağım” diyen 51 yaşındaki çalıştırıcı hangi takımda görev alacağını ise söylemedi.

İspanyol futbolunun sevilen ve saygı duyulan figürlerinden olan, kanseri yenen ve bir heavy metal grubunun vokalisti olan Burgos, “Atletico’dan şampiyon olarak ayrılmak istiyorum bunu herkes bilmeli” dedi.