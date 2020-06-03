Almanya Futbol Federasyonu’ndan ‘George Floyd’ mesajları hakkında flaş karar!

Flaş gelişme! Almanya Futbol Federasyonu (DFB), George Floyd’un ölümü sonrası Bundesliga maçlarında Floyd’u anıp ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşan Achraf Hakimi, Jadon Sancho, Weston McKennie ve Marcus Thuram’a herhangi bir ceza verilmeyeceğini açıkladı.

Bu isimler hakkında kurallar gereği, maçlarda siyasi mesaj içeren eylemlerin yasak olması nedeniyle inceleme başlatılmıştı. FIFA ise 2 Haziran’da yaptığı açıklama ile bu süreçte federasyonlara sağduyu çağrısında bulunmuştu.

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DFB ayrıca resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Bundesliga’da gelecek maçlarda George Floyd’u anacaklarını ve ırkçılık karşıtı kampanyalara katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Borussia Dortmund’un yıldızları Achraf Hakimi ve Jadon Sancho, formalarının içine giydikleri tişörtlerdeki “George Floyd için adalet” yazısını göstermişti. Schalke 04’ten Weston McKennie ise maça koluna taktığı ve üzerinde “George Floyd için adalet” yazan siyah bir bant ile çıkmıştı.

Borussia Mönchengladbach’ın golcüsü Marcus Thuram ise attığı golden sonra dizinin üzerine çökerek ırkçılık karşıtı bir mesaj göndermişti.