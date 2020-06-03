11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown ölümden döndü: ‘Hayatta kaldığı için çok şanslı’

Birleşik Krallık tarihinin yaz olimpiyat oyunlarına katılan en genç sporcusu olması beklenen 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ABD’deki antrenmanları esnasında geçirdiği ciddi kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölümden dönen küçük sporcu, BBC’nin haberine göre, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. 11 yaşındaki Sky’ın kafatasında çatlaklar oluştuğu sol eli ve sol el bileğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.

Sky’ın babası Stuart Brown, BBC’ye verdiği demeçte “Sky rampadan sol eli arada kalacak şekilde başının üstüne düştü. Hastaneye getirdiğimizde herkes hayati tehlikesi olduğunu düşünüyordu. Bugüne kadarki en korkunç düşüşünü yaşadı ve hayatta kaldığı için çok şanslı” ifadelerini kullandı.

Hastane yatağından ilham veren mesaj

Aktif olarak kullandığı bir YouTube kanalı da olan Sky Brown, iyileşme sürecinde bir video paylaştı. “Bugüne kadarki en kötü düşüşüm” başlıklı videoda küçük kız hastane yatağından sağ gözü tamamen morarmış biçimde, geçirdiği kazayı aktardı. “Genelde düşüşlerimi paylaşmıyorum ve onlar hakkında konuşmuyorum çünkü yaptığım sporun eğlenceli tarafını göstermek istiyorum ancak bu en kötü düşüşüm oldu ama sorun yok, endişe etmeyin” diyerek sevenlerini bilgilendiren Sky, ilham verici bir şekilde, iyi olduğunu ve en kısa zamanda güçlenerek dönmek istediğini dile getirdi.

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Kazanın oluşumuna da videoda yer verilirken videoda Sky’ın kontrolünü yitirdiği ‘halfpipe’ın tepesinden hızla fırladığı görülüyor. Kaza görüntüleri Sky zeminle temas ettiği anı göstermiyor. Kaza anında Stuart Brown panik halinde çekimi bırakıp acı içindeki kızına koşuyor.

Bununla birlikte kazayı “en kötü düşüşüm” olarak tanımlayan Sky, iyi hissettiğini ve en kısa zamanda daha güçlü ve daha dirayetli dönmek için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Videonun açıklama bölümünde “Kaskım ve arada kalan sol kolum hayatımı kurtardı” diyen Sky, “Bu beni durdurmayacak. Tokyo 2021’e altın almaya gideceğim. Güçlü kal, pozitif kal” ifadelerini kullandı.

İlk kez olimpiyat oyunlarında kendisine yer bulacak olan kaykayda son yıllarda global bir fenomene dönüşen ve sporun en ünlü isimleri arasında yer alan Sky Brown, şimdiden Tokyo 2021’in madalya favorileri arasında yer alıyor. Park disiplininde dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alan Sky’ın Instagram’da 525 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Sky aynı zamanda ilk ve tek sezonu 2018’de yayınlanan Dancing with the Stars: Juniors adlı dans programının da kazananı oldu.

Japonya’da doğan ve yılın bir bölümünde ABD’de yaşayan Sky’a pek çok ülke tarafından teklif götürülse de genç sporcu ve ailesi tercihini, baba Stuart Brown’ın doğduğu ülke olan Birleşik Krallık’tan yana kullandı.