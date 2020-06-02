UEFA’nın sinsiliği

Avrupa Kulüpler Birliği, 53 futbol federasyonundan 197 takımın katılımıyla kurulmuş bir yapı. Merkezi, UEFA gibi İsviçre'de. Bağlı olduğu kurum UEFA. Kurucu yapısı içinde Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Juventus ve Chelsea gibi devler var. Aynı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi.

Gelelim The New York Times ve diğer önemli medya kuruluşlarına sızdırılmış yazılara. Bu haberler, İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunun, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki inşaatın yetişememesi ve koronavirüs nedeniyle başka bir ülkeye alınması konularını içeriyor.

İleri sürülen sebepler doğrultusunda, Avrupa Kulüpler Birliği'nin de bunu istediği yönünde ifadeler var. Yeni şehir bile belli: Lizbon.

Bu virüs işi, bütün dünyayı ilgilendiriyor. “Bu bir stat problemi” ne demek? Onu anlayamadım! Boş tribünler önünde oynanacak maç veya maçlar için neden böyle bir haber yayınlanıyor etkili basın organlarında?

Bu konuda “TFF iyi tazminat alacak, bir şey kaybetmeyecek” yorumları da araya sıkıştırılmış. Bu, kabul edilemez. Bunun adı ‘büyük prestij kaybı'dır.

EURO 2016'nın ev sahipliğini son anda, acayip bir durumla kaybettik. EURO 2020'yi bize vermemek için 13 ülkeye bölüp çorbaya çevirdiler! EURO 2024 Almanya'ya verildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in seçilmesinde önemli rol oynayan Türkiye'ye böyle mi teşekkür ediliyor? UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis suları bulandıran isim mi? UEFA bu haberleri neden yalanlamıyor?

Bu konuda kamuoyunu aydınlatacak federasyonumuz, mutlaka Türkiye'nin hakkını koruyacaktır. Yoksa, uluslararası alanda futbolu yönlendiren dev kulüpler ve UEFA operasyonlarıyla futbolda da “Yeni normale hoş geldiniz” demekten başka çare kalmaz, çok üzülürüz…