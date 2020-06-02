Tugay Kerimoğlu’ndan flaş Ozan Kabak açıklaması! ‘Fener’e gitmem dememeli’

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, beIN Sports’ta Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray dönemi ve Ozan Kabak’ın Fenerbahçe açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kerimoğlu’nun açıklamaları…

“Mancini zamanı, hoca: ‘Yurt dışında oynayan Türk oyuncular için 5 isim belirle.’ demişti. Hakan Çalhanoğlu, listemde ilk sıradaydı. U19’da beraber çalışmıştık. Transfer sürecinde, Ünal Aysal’la toplantıdayken listeyi verdik, Hakan’ın bonservis bedeli geldi. 2. toplantıda, ‘Çok pahalı, alamayız.’ dendi. Hakan’ı her pozisyonda oynatma şansınız var. Hücuma dönük orta saha, oyun kurucu, kanatta olma özelliği… En etkili olduğu bölge, santrfor arkası. Katkısı çok olur. Belhanda’yla karşılaştıracak olursak Hakan, Belhanda’dan 5-6 gömlek daha fazla.”

“BAZI ŞEYLERİ SAHİPLENDİK”

“Fenerbahçe’den teklif geldi, görüştüm. Kimseye ihanet ettiğimizden değil, aslında biz bazı şeyleri sahiplendiğimizden susuyoruz. Galatasaray’da oynadığımda, anlaşamadığımda Fenerbahçe’de başkan Ali Şen’di. Gittim, görüştüm. Uçuk bir rakam sundu. ‘Teşekkür ederim.’ dedim. Önce kendi kulübümle, her zaman böyle baktım. Sonrasında olmadı, yurt dışı olayım gerçekleşti ve yurt dışına gittiğimde o dönem başkan Aziz Yıldırım, o da aynı şekilde aradı. Kendisine, hedeflerim olduğunu ve hedeflerim doğrultusunda yurt dışında kalmayı tercih edeceğimi söyledim. Konu böyle kapandı.”

“FENER’E GİTMEM DEMEMELİ”

” ‘Ben Fener’e gitmem!’ değil. Tamam, bir Galatasaraylılık vardır, buna saygı duyuyoruz. Bizlerin geldiği yer de aynı ama şunu izah etmeye çalışıyorum. Bugün bir oyuncu, Man. United’dan Arsenal’e giderken oyuncu ‘Ben gidiyor muyum, gitmiyor muyum?’ diyor, gidiyor. Bunu kırmak lazım artık. Yetişmiş olduğunuz bir altyapı vardır, buraya saygınız sonsuzdur. Teklif de varsa, bundan sonraki yaşantınızda, evliliğiniz, çocuklarınız, aileleriniz olacak. Süren uzun değil zaten.

Bırakın bu açıklamaları yapmayı, kimseye şirin gözükmeyin. Ozan için değil, genel söylüyorum. Bu, şirin gözükmek.Misal, Feghouli’ye gelen bir teklifte, Galatasaray düşünmeyecek mi? O, ‘Hayır, ben Galatasaray’dan gitmiyorum.’ mu diyecek? Her iki taraf da kendini düşünerek hareket edecek.

Ozan’ın yaptığı açıklama, duygusal bir açıklama. Bana kimse anlatmasın. Bu konuda yalan söyleyecek halim yok. Biraz daha esnek olmak daha mantıklı gibi geliyor bana.”