Sergen Yalçın hedefi belirledi

12 Haziran’da start alacak maçlar öncesi Beşiktaş, vites yükseltti. Antrenmanlarda gaza basan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç futbolculara daha çok forma şansı vermeye hazır.

Ancak Yalçın, yakın çevresine kalan 8 haftada lige pek asılmayacağı yönünde yaratılan algıdan rahatsız olduğunu belirtti. Deneyimli hoca, “Elbette kadroya bazı genç futbolcularımızı dahil edeceğiz ama tek hedefimiz kazanmak olacak. Kalan 8 haftada 24 puan toplayacak gücümüz var. 8'de 8 yaparak ligi ilk sıralarda bitirmeyi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, kalan 8 haftada sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Yeni Malatya (D), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'yle (D) karşılaşacak.