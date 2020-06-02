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Sözcü

Milli yıldız Kaan Ayhan’dan Galatasaray açıklaması!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki milli yıldız Kaan Ayhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

23:05 -
Haberler Almanya Bundesliga
Milli yıldız Kaan Ayhan’dan Galatasaray açıklaması!

Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, önemli açıklamalarda bulundu. Transfer iddialarıyla ilgili CNN Türk’e konuşan Ayhan, “Şartlara bağlı” dedi.

Galatasaray ile ilgili transfer haberlerini okuduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “Transfer haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim’le en son hastalığından dolayı görüştük ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı.” ifadelerini kullandı.

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