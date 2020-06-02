Manchester United’ın yıldızları Marcus Rashford ve Paul Pogba’dan George Floyd paylaşımı

George Floyd’un ölümünün ardından ırkçılık karşıtı eylemler yoğun bir şekilde devam ederken Manchester United forması giyen Paul Pogba ve Marcus Rashford, kişisel sosyal medya hesaplarından ırkçılığa tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

22 yaşındaki futbolcu paylaşımında “Biliyorum birkaç gündür benden haber alamadınız. Dünyada neler olup bittiğini sindirmeye çalışıyorum. İnsanların bir araya gelmelerini, birlikte çalışmalarını, birlik olmalarını dilediğim bir zamanda her zamankinden daha bölünmüş görünüyoruz. İnsanlar acı çekiyor ve cevap bekliyor” dedi.

Genç yıldız şöyle devam etti: “Siyahların yaşamı değerlidir. Siyahların kültürü değerlidir. Siyahların toplulukları değerlidir. Biz değerliyiz.”

Rashford ayrıca, yere yüz üstü yatırıldıktan sonra polis memuru Derek Chauvin’in diziyle boğazına bastmasıyla nefessiz kalarak yaşamını yitiren George Floyd için adalet istedi.

Pogba da paylaşımda bulundu

Kırmızı Şeytanlar’ın bir diğer yıldız oyuncusu Paul Pogba da sesini yükselten isimler arasında yer aldı. Pogba, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Geçen birkaç günde Minneapolis’te yaşananlar hakkında hislerimi nasıl aktarmam gerektiğini çokça düşündüm. Öfke, acıma, nefret, içerleme, acı ve üzüntü hissettim” ifadelerini kullandı.

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Fransız yıldız şöyle devam etti: “George için ve HER GÜN ırkçılıktan muzdarip olan tüm siyahi insanlar için üzülüyorum. Futbolda, okulda veya iş yerinde, HERHANGİ BİR YERDE! Bu sona ermeli tek seferde ve herkes için! Yarın veya daha sonraki gün değil, BUGÜN sona ermeli. Irkçılığın şiddetli eylemleri artık daha fazla tolere edilemez. Ben edemem. Etmeyeceğim. TOLERE ETMEYECEĞİZ. Irkçılık cehalettir. SEVGİ ise zeka. Sessizliğe SON VER! Irkçılığı DURDUR!”

Liverpool’dan Jordan Henderson ve Virgil van Dijk’in yanı sıra David Beckham ve Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho da konuyla ilgili ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşmış ve Floyd için adalet talep etmişlerdi. Öte yandan Chelsea kulübü de resmi hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.